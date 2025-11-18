Trưa 18-11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đang phối hợp với UBND xã La Lay và các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ và người dân địa phương triển khai tìm kiếm tài xế mất tích sau khi vượt qua ngầm tràn ngập lũ.

Trong sáng cùng ngày, nước lũ đã rút xuống ngầm tràn A Rông Trên (xã La Lay), nơi tài xế và phương tiện bị cuốn trôi. Tại hiện trường, xe đầu kéo bị nước lũ xô ngã, cuốn về phía hạ lưu ngầm tràn khoảng 50 m, hư hỏng nặng.

Xe đầu kéo bị lũ cuốn về phía hạ lưu, tài xế mất tích. Ảnh: Phạm Văn

Xe đầu kéo bị lũ cuốn cách xa vị trí gặp nạn khoảng 50m

Trong sáng nay, gần 100 người thuộc các lực lượng nêu trên men theo khe suối, triển khai các biện pháp tìm kiếm tài xế mất tích. Người nhà tài xế cũng có mặt tại hiện trường, chờ trông tin tức.

Các lực lượng men theo khe suối, triển khai tìm kiếm tài xế mất tích

Các lực lượng triển khai tìm kiếm tài xế mất tích

Cùng với việc triển khai tìm kiếm tại khu vực tài xế bị cuốn trôi, trước đó UBND xã La Lay đã thông báo cho các địa phương lân cận để phối hợp, tìm kiếm ở khu vực hạ lưu.

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 12 giờ ngày 17-11, xe đầu kéo BKS 75H-00713 do ông Nguyễn Văn Th. (SN 1977, ngụ phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, di chuyển từ hướng Cửa khẩu quốc tế La Lay về Quốc lộ 9.

Dù đã có cảnh báo khu vực nước ngập sâu nguy hiểm, nhưng tài xế vẫn điều khiển phương tiện vượt qua cầu tràn A Rông Trên dẫn đến cả người và phương tiện bị dòng lũ dữ cuốn trôi.