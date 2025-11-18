HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

CLIP: Xe đầu kéo bị lũ "vò nát", cả 100 người tìm kiếm tài xế mất tích

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Đến trưa 18-11, tài xế mất tích do lũ cuốn vẫn chưa rõ tung tích, cả 100 người đang men theo khe suối tìm kiếm

Trưa 18-11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đang phối hợp với UBND xã La Lay và các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ và người dân địa phương triển khai tìm kiếm tài xế mất tích sau khi vượt qua ngầm tràn ngập lũ.

Trong sáng cùng ngày, nước lũ đã rút xuống ngầm tràn A Rông Trên (xã La Lay), nơi tài xế và phương tiện bị cuốn trôi. Tại hiện trường, xe đầu kéo bị nước lũ xô ngã, cuốn về phía hạ lưu ngầm tràn khoảng 50 m, hư hỏng nặng.

Tìm kiếm tài xế mất tích sau lũ cuốn tại La Lay: Hơn 100 người tham gia cứu nạn - Ảnh 1.

Xe đầu kéo bị lũ cuốn về phía hạ lưu, tài xế mất tích. Ảnh: Phạm Văn

Tìm kiếm tài xế mất tích sau lũ cuốn tại La Lay: Hơn 100 người tham gia cứu nạn - Ảnh 2.

Tìm kiếm tài xế mất tích sau lũ cuốn tại La Lay: Hơn 100 người tham gia cứu nạn - Ảnh 3.

Xe đầu kéo bị lũ cuốn cách xa vị trí gặp nạn khoảng 50m

Trong sáng nay, gần 100 người thuộc các lực lượng nêu trên men theo khe suối, triển khai các biện pháp tìm kiếm tài xế mất tích. Người nhà tài xế cũng có mặt tại hiện trường, chờ trông tin tức.

Tìm kiếm tài xế mất tích sau lũ cuốn tại La Lay: Hơn 100 người tham gia cứu nạn - Ảnh 4.

Các lực lượng men theo khe suối, triển khai tìm kiếm tài xế mất tích

Các lực lượng triển khai tìm kiếm tài xế mất tích

Cùng với việc triển khai tìm kiếm tại khu vực tài xế bị cuốn trôi, trước đó UBND xã La Lay đã thông báo cho các địa phương lân cận để phối hợp, tìm kiếm ở khu vực hạ lưu.

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 12 giờ ngày 17-11, xe đầu kéo BKS 75H-00713 do ông Nguyễn Văn Th. (SN 1977, ngụ phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, di chuyển từ hướng Cửa khẩu quốc tế La Lay về Quốc lộ 9.

Dù đã có cảnh báo khu vực nước ngập sâu nguy hiểm, nhưng tài xế vẫn điều khiển phương tiện vượt qua cầu tràn A Rông Trên dẫn đến cả người và phương tiện bị dòng lũ dữ cuốn trôi.

Tin liên quan

CLIP: Khoảnh khắc xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi, tài xế mất tích

(NLĐO) - Tài xế xe đầu kéo đã bất chấp vượt qua ngầm tràn ngập nước dẫn đến người và phương tiện bị nước lũ cuốn trôi

Sau mưa lớn, tỉnh lộ 587 ở Quảng Trị xuất hiện hình ảnh rùng mình

(NLĐO) - Hàng loạt vị trí trên tuyến tỉnh lộ 587 bị sạt trượt lan rộng gây nguy hiểm cho người và phương tiện

Lũ dữ "bứng" cả kè đường, cột mốc ở Quảng Trị

(NLĐO) - Nước lũ chảy tràn qua đường, "nhấc bổng" rồi dịch chuyển một đoạn kè đường khiến nhiều người chứng kiến hãi hùng

