Sáng 18-11, UBND Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) xác nhận trên tuyến tỉnh lộ 587 tiếp tục xảy ra sạt trượt nghiêm trọng sau đợt mưa lớn vừa qua.

Theo ghi nhận, tại Km 1+588 tỉnh lộ 587 mặt đường bê tông bị nước xói gây sạt ta luy âm, hở hàm ếch. Tại Km 6+300 bị xói lở, sạt ta-luy âm tạo thành hố sâu 3-5 m, kéo dài hơn 20 m, mặt đường hiện tại chỉ còn khoảng 1 m.

Sau mưa lớn, tỉnh lộ 587 xuất hiện nhiều điểm sạt trượt, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Ban Quản lý Bảo trì giao thông tỉnh Quảng Trị đã huy động phương tiện, lực lượng xử lý khẩn cấp các vị trí bị sạt trượt

Lực lượng chức năng đổ đá hộc, xử lý tạm thời vị trí sạt trượt trên tỉnh lộ 587

Trong khi đó, tại một số vị trí sạt trượt đã được xử lý tạm thời trước đó lại tiếp tục bị xói lở, hư hỏng.

Trong sáng 18-11, Ban Quản lý Bảo trì giao thông tỉnh Quảng Trị đã huy động phương tiện, lực lượng xử lý khẩn cấp các vị trí bị sạt trượt, đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Tỉnh lộ 587 là tuyến giao thông quan trọng nối xã Khe Sanh với các thôn, xã khác của tỉnh Quảng Trị. Đến nay, tuyến đường này đang lâm cảnh rệu rã, hư hỏng nghiêm trọng gây khó khăn, nguy hiểm cho người và phương tiện.