Thời sự Xã hội

Sau mưa lớn, tỉnh lộ 587 ở Quảng Trị xuất hiện hình ảnh rùng mình

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Hàng loạt vị trí trên tuyến tỉnh lộ 587 bị sạt trượt lan rộng gây nguy hiểm cho người và phương tiện

Sáng 18-11, UBND Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) xác nhận trên tuyến tỉnh lộ 587 tiếp tục xảy ra sạt trượt nghiêm trọng sau đợt mưa lớn vừa qua.

Theo ghi nhận, tại Km 1+588 tỉnh lộ 587 mặt đường bê tông bị nước xói gây sạt ta luy âm, hở hàm ếch. Tại Km 6+300 bị xói lở, sạt ta-luy âm tạo thành hố sâu 3-5 m, kéo dài hơn 20 m, mặt đường hiện tại chỉ còn khoảng 1 m.

Sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 587 Sau mưa lớn , cảnh báo an toàn giao thông - Ảnh 1.

Sau mưa lớn, tỉnh lộ 587 xuất hiện nhiều điểm sạt trượt, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 587 Sau mưa lớn , cảnh báo an toàn giao thông - Ảnh 2.

Sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 587 Sau mưa lớn , cảnh báo an toàn giao thông - Ảnh 3.

Sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 587 Sau mưa lớn , cảnh báo an toàn giao thông - Ảnh 4.

Sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 587 Sau mưa lớn , cảnh báo an toàn giao thông - Ảnh 5.

Ban Quản lý Bảo trì giao thông tỉnh Quảng Trị đã huy động phương tiện, lực lượng xử lý khẩn cấp các vị trí bị sạt trượt

Lực lượng chức năng đổ đá hộc, xử lý tạm thời vị trí sạt trượt trên tỉnh lộ 587

Trong khi đó, tại một số vị trí sạt trượt đã được xử lý tạm thời trước đó lại tiếp tục bị xói lở, hư hỏng.

Trong sáng 18-11, Ban Quản lý Bảo trì giao thông tỉnh Quảng Trị đã huy động phương tiện, lực lượng xử lý khẩn cấp các vị trí bị sạt trượt, đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Tỉnh lộ 587 là tuyến giao thông quan trọng nối xã Khe Sanh với các thôn, xã khác của tỉnh Quảng Trị. Đến nay, tuyến đường này đang lâm cảnh rệu rã, hư hỏng nghiêm trọng gây khó khăn, nguy hiểm cho người và phương tiện.

Tin liên quan

Mưa lớn ở miền Trung khiến 14 người chết và mất tích

Mưa lớn ở miền Trung khiến 14 người chết và mất tích

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số 219 ngày 17-11 về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

CLIP: Giây phút tài xế nhảy khỏi xe đầu kéo trước khi bị lũ cuốn mất tích

(NLĐO) - Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tài xế xe đầu kéo bị mất tích sau khi vượt qua ngầm tràn ngập lũ

CLIP: Khoảnh khắc xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi, tài xế mất tích

(NLĐO) - Tài xế xe đầu kéo đã bất chấp vượt qua ngầm tràn ngập nước dẫn đến người và phương tiện bị nước lũ cuốn trôi

