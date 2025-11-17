Chiều tối 17-11, ông Trần Thiện Nhân, Chủ tịch UBND xã Ái Tử (tỉnh Quảng Trị), cho biết mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường xã này bị ngập sâu và gần 120 hộ dân bị ngập lụt.

Cụ thể, các tuyến đường ở các thôn như Trà Liên Tây, Cồn Bồi Kiệt, Lưu Nghĩa, Đại Thượng Hạ, Đừng Hói Bàu, Bích Khê.... bị ngập sâu. Theo thống kế có 118 hộ với 427 nhân khẩu tại xã này bị ngập lụt, địa phương này đã di dời 11 hộ với 22 nhân khẩu khỏi khu vực nguy hiểm.

Nước lũ nhấc bổng một đoạn kè đường tại thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị. Clip: Hiếu Nguyễn

Đặc biệt, nước lũ tràn qua đường, làm sạt lở gần 100 m kè đường tại thôn Trà Liên Tây.

Theo clip người dân ghi lại, vào chiều cùng ngày, nước lũ xoáy mạnh đã "bứng" cả kè đường và cột mốc ở thôn Trà Liên Tây.

Hình ảnh nước sông Thạch Hãn dâng cao, gây ngập lụt ở phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Duy Hùng

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, hiện mực nước trên thượng lưu các sông đang xuống chậm, riêng sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn nước đang lên.

Mưa lớn khiến 1.416 hộ dân/5.479 nhân khẩu ở tỉnh này bị ngập lụt, tập trung ở các xã Hướng Hiệp, Nam Hải Lăng, Ba Lòng, Tà Rụt, Quảng Trị, Triệu Phong. Đến nay, tỉnh này đã sơ tán, di dời 364 hộ/1.259 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có một trường hợp đang mất tích do điều khiển phương tiện qua ngầm tràn ngập lũ, bị cuốn trôi.