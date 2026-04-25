CLIP: Xe khách nhồi nhét người, tài xế và doanh nghiệp bị phạt gần 100 triệu đồng

Ngày 25-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) dừng kiểm tra xe khách biển kiểm soát 50H-355.31 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện chở 47 hành khách, vượt 13 người so với số lượng cho phép là 34 người.

Tài xế Nguyễn Ngọc Hải (SN 1977, trú xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe khách kinh doanh tuyến cố định cự ly trên 300 km đã thực hiện hành vi chở quá số người quy định theo khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Chở nhồi nhét thêm 13 người, xe khách bị xử phạt gần 100 triệu đồng

Với vi phạm này, tài xế bị xử phạt 19,5 triệu đồng.

Chủ phương tiện là Công ty TNHH C.T. (địa chỉ tại Khánh Hòa) cũng bị lập biên bản vì giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm, với mức phạt 78 triệu đồng.

Tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện lên tới 97,5 triệu đồng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải và lái xe chấp hành nghiêm quy định pháp luật, tuyệt đối không vì lợi nhuận mà đánh đổi an toàn tính mạng hành khách.