Clip: Xử lý khối đá nặng hàng tấn nằm cheo leo phía trên đèo Bảo Lộc

Ngày 16-3, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện các phương pháp tác động để khối đá nằm cheo leo trên đèo Bảo Lộc (Quốc lộ 20, phường 3 Bảo Lộc) lăn xuống đường đèo.



Hiện trường xử lý tảng đá nằm cheo leo phía trên đèo Bảo Lộc

Khối đá lớn phía trên đèo Bảo Lộc được người dân phát hiện trước đó.

Trung tá Nguyễn Văn Thư, Trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Madaguoi, cho biết việc chủ động cho khối đá lăn xuống trong điều kiện kiểm soát, sau đó di dời khỏi mặt đường, được xem là giải pháp kịp thời.

Với đặc thù địa hình đèo dốc, thường xuyên có mưa và nguy cơ sạt lở, khu vực đèo Bảo Lộc vẫn cần được tiếp tục theo dõi, rà soát để phát hiện sớm các điểm xung yếu, hạn chế rủi ro cho người đi đường.

Lực lượng chức năng đã phân luồng, hạn chế giao thông qua khu vực để thực hiện việc này. Sau khi những tảng đá lăn xuống, lực lượng chức năng di dời đến nơi khác, tình hình lưu thông ổn định trở lại ngay sau đó.

Khối đá được xử lý cho rơi xuống đường và di dời để đảm bảo an toàn trên đèo Bảo Lộc.

Trước đó ngày 14-3, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến hiện trường - nơi người dân thông báo có một khối đá lớn nằm cheo leo phía trên đèo Bảo Lộc, đoạn thuộc phường 3 Bảo Lộc - để kiểm tra.

Khối đá này gồm nhiều tảng lớn nhỏ, nặng hàng tấn. Trong điều kiện mưa lớn hoặc tác động khác có thể khiến những tảng đá này rơi xuống phía dưới đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, thậm chí ách tắc cung đường huyết mạch nối Lâm Đồng với TP HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Trước đây, khối đá nặng hàng tấn này nằm tựa vào vào những thân cây rừng lớn. Thời gian sau, những cây rừng chết, gốc khô mục nên khối đá thiếu điểm tựa vững chắc, tiềm ẩn nguy cơ rơi xuống đường đèo Bảo Lộc (Quốc lộ 20).