HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Vừa nhận lương hưu, đi làm thêm có phải đóng BHXH?

D.Thu

(NLĐO) - Luật BHXH quy định 3 nhóm không thuộc diện đóng BHXH bắt buộc, gồm người hưởng lương hưu, giúp việc gia đình và một số chức danh đã đủ tuổi nghỉ hưu.

Nhiều người sau khi nhận lương hưu vẫn tiếp tục làm việc để tăng thu nhập. Trong trường hợp này, cả người lao động và doanh nghiệp đều không phải đóng BHXH bắt buộc.

Vừa nhận lương hưu, đi làm thêm có phải đóng BHXH? - Ảnh 1.

Người dân tìm hiểu chính sách về BHXH. Ảnh minh họa

Theo BHXH Việt Nam, Khoản 7 Điều 2 Luật BHXH quy định 3 nhóm không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Thứ nhất là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc trợ cấp hằng tháng. Thứ hai là lao động giúp việc gia đình. Thứ ba là chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước hoặc vốn doanh nghiệp; thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, thành viên ban kiểm soát... đã đủ tuổi nghỉ hưu.

Như vậy, người đang hưởng lương hưu nếu tiếp tục đi làm sẽ không phải tham gia BHXH bắt buộc. Doanh nghiệp sử dụng lao động trong trường hợp này cũng không phải đóng BHXH cho người lao động.

Ngoài người hưởng lương hưu, người đang nhận trợ cấp BHXH hoặc trợ cấp hằng tháng mà tiếp tục làm việc cũng không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Bộ luật Lao động cũng quy định người lao động cao tuổi có thể thỏa thuận với doanh nghiệp về việc rút ngắn thời giờ làm việc hoặc làm việc không trọn thời gian. Khi sử dụng lao động cao tuổi, doanh nghiệp được phép ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Đáng chú ý, người đang hưởng lương hưu nếu ký hợp đồng lao động mới vẫn được hưởng đồng thời lương hưu, tiền lương và các quyền lợi khác theo hợp đồng lao động.

Pháp luật cũng không cho phép sử dụng lao động cao tuổi làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trừ trường hợp bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn lao động. Doanh nghiệp có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc sức khỏe người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.

Tin liên quan

Diện hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tiếp tục mở rộng

Diện hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tiếp tục mở rộng

(NLĐO) - Khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, tăng hơn 13% sau hơn 7 năm, cho thấy diện bao phủ an sinh ngày càng mở rộng.

Rà soát ủy quyền nhận lương hưu để tránh gián đoạn chi trả

(NLĐO) - Nhiều giấy ủy quyền nhận lương hưu sẽ hết hiệu lực trong thời gian tới. Cơ quan BHXH khuyến cáo người dân sớm cập nhật để tránh gián đoạn chi trả.

Gián đoạn BHXH tự nguyện, có được đóng bù hưởng lương hưu?

(NLĐO) - Nhiều trường hợp tham gia BHXH tự nguyện muốn đóng bù thời gian gián đoạn hoặc đóng một lần để hưởng lương hưu, song gặp vướng mắc về quy định.

lương hưu tăng thu nhập hưởng lương hưu người lao động BHXH đi làm có phải đóng bảo hiểm xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo