Vừa nhận lương hưu, đi làm thêm có phải đóng BHXH?

Nhiều người sau khi nhận lương hưu vẫn tiếp tục làm việc để tăng thu nhập. Trong trường hợp này, cả người lao động và doanh nghiệp đều không phải đóng BHXH bắt buộc.

Người dân tìm hiểu chính sách về BHXH. Ảnh minh họa

Theo BHXH Việt Nam, Khoản 7 Điều 2 Luật BHXH quy định 3 nhóm không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Thứ nhất là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc trợ cấp hằng tháng. Thứ hai là lao động giúp việc gia đình. Thứ ba là chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước hoặc vốn doanh nghiệp; thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, thành viên ban kiểm soát... đã đủ tuổi nghỉ hưu.

Như vậy, người đang hưởng lương hưu nếu tiếp tục đi làm sẽ không phải tham gia BHXH bắt buộc. Doanh nghiệp sử dụng lao động trong trường hợp này cũng không phải đóng BHXH cho người lao động.

Ngoài người hưởng lương hưu, người đang nhận trợ cấp BHXH hoặc trợ cấp hằng tháng mà tiếp tục làm việc cũng không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Bộ luật Lao động cũng quy định người lao động cao tuổi có thể thỏa thuận với doanh nghiệp về việc rút ngắn thời giờ làm việc hoặc làm việc không trọn thời gian. Khi sử dụng lao động cao tuổi, doanh nghiệp được phép ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Đáng chú ý, người đang hưởng lương hưu nếu ký hợp đồng lao động mới vẫn được hưởng đồng thời lương hưu, tiền lương và các quyền lợi khác theo hợp đồng lao động.

Pháp luật cũng không cho phép sử dụng lao động cao tuổi làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trừ trường hợp bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn lao động. Doanh nghiệp có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc sức khỏe người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.