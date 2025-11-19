Có được "quy định cứng" ngày nghỉ phép của người lao động?

Từ giữa tháng 11, một doanh nghiệp tại TPHCM đã ra thông báo tiến hành khảo sát ý kiến người lao động về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong đó, công ty này đưa ra 2 phương án nghỉ Tết.

Ở cả 2 phương án, người lao động đều được nghỉ kéo dài 14 ngày (gồm cả các ngày nghỉ hàng tuần), trong số đó, có 5 ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, 3 ngày nghỉ thêm có hưởng lương, những ngày còn lại tính vào phép năm của người lao động. Sự khác biệt giữa các phương án chỉ nằm ở thời điểm nghỉ và trở lại nhà máy sau Tết.

Việc được nghỉ Tết dài, hầu hết công nhân tại công ty, nhất là công nhân xa quê đều rất đồng tình, vì ai cũng muốn dành trọn vẹn kỳ nghỉ bên gia đình sau một năm xa nhà.

Doanh nghiệp có thể quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động

Tuy nhiên việc bố trí nhiều ngày phép năm cho kỳ nghỉ Tết cũng khiến một số công nhân băn khoăn. Chị T.T.T.D, công nhân tại công ty chia sẻ, ngoài số ngày nghỉ phép được sắp xếp vào kỳ nghỉ Tết, với những ngày nghỉ còn lại của người lao động, công ty cũng quy định là mỗi tháng công nhân chỉ được nghỉ phép tối đa một ngày, không được dồn ngày phép để nghỉ nên trong năm, công nhân muốn có một kỳ nghỉ dài là rất khó.

"Dù đa số người lao động tán đồng với các quy định nghỉ phép và phương án nghỉ Tết công ty đưa ra nhưng tôi rất băn khoăn việc doanh nghiệp có những "quy định cứng" đối với ngày phép năm của người lao động như vậy có đúng luật hay không? Bởi theo tôi, ngày nghỉ phép của người lao động thì người lao động nên có quyền tự quyết"- chị D. nêu.

Liên quan đến vấn đề nghỉ phép của người lao động, theo quy định tại khoản 4, Điều 113 Bộ Luật Lao động năm thì người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với doanh nghiệp để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

Trên cơ sở quy định như trên thì doanh nghiệp có thể quy định lịch nghỉ hàng năm và tính phép năm vào ngày nghỉ Tết nếu đã tham khảo ý kiến của người lao động và báo trước cho người lao động biết.