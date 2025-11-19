Có được "quy định cứng" ngày nghỉ phép của người lao động?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Có được "quy định cứng" ngày nghỉ phép của người lao động?

Thanh Yên

(NLĐO)- Doanh nghiệp có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động

Từ giữa tháng 11, một doanh nghiệp tại TPHCM đã ra thông báo tiến hành khảo sát ý kiến người lao động về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong đó, công ty này đưa ra 2 phương án nghỉ Tết. 

Ở cả 2 phương án, người lao động đều được nghỉ kéo dài 14 ngày (gồm cả các ngày nghỉ hàng tuần), trong số đó, có 5 ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, 3 ngày nghỉ thêm có hưởng lương, những ngày còn lại tính vào phép năm của người lao động. Sự khác biệt giữa các phương án chỉ nằm ở thời điểm nghỉ và trở lại nhà máy sau Tết.

Việc được nghỉ Tết dài, hầu hết công nhân tại công ty, nhất là công nhân xa quê đều rất đồng tình, vì ai cũng muốn dành trọn vẹn kỳ nghỉ bên gia đình sau một năm xa nhà.

Công ty có được "quy định cứng" với ngày nghỉ phép của người lao động? - Ảnh 1.

Doanh nghiệp có thể quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động

Tuy nhiên việc bố trí nhiều ngày phép năm cho kỳ nghỉ Tết cũng khiến một số công nhân băn khoăn. Chị T.T.T.D, công nhân tại công ty chia sẻ, ngoài số ngày nghỉ phép được sắp xếp vào kỳ nghỉ Tết, với những ngày nghỉ còn lại của người lao động, công ty cũng quy định là mỗi tháng công nhân chỉ được nghỉ phép tối đa một ngày, không được dồn ngày phép để nghỉ nên trong năm, công nhân muốn có một kỳ nghỉ dài là rất khó.

"Dù đa số người lao động tán đồng với các quy định nghỉ phép và phương án nghỉ Tết công ty đưa ra nhưng tôi rất băn khoăn việc doanh nghiệp có những "quy định cứng" đối với ngày phép năm của người lao động như vậy có đúng luật hay không? Bởi theo tôi, ngày nghỉ phép của người lao động thì người lao động nên có quyền tự quyết"- chị D. nêu.

Liên quan đến vấn đề nghỉ phép của người lao động, theo quy định tại khoản 4, Điều 113 Bộ Luật Lao động năm thì người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với doanh nghiệp để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

Trên cơ sở quy định như trên thì doanh nghiệp có thể quy định lịch nghỉ hàng năm và tính phép năm vào ngày nghỉ Tết nếu đã tham khảo ý kiến của người lao động và báo trước cho người lao động biết.

Tin liên quan

Nhiều doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài

Nhiều doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài

(NLĐO) - Nhiều doanh nghiệp đã sớm có phương án nghỉ Tết Bính Ngọ năm 2026 cho người lao động, có nơi nghỉ đến 2 tuần.

Doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết ít hơn quy định được không?

(NLĐO)- Doanh nghiệp cho người lao động nghỉ ít hơn 5 ngày có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Nhiều doanh nghiệp sớm chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho công nhân

(NLĐO) - Nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch nghỉ Tết từ sớm để thuận tiện cho người lao động về quê, nghỉ ngơi

Bộ Luật Lao động Tết nguyên đán nghỉ phép nghỉ Tết người lao động nghỉ hàng năm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo