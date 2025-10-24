HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Cô gái 25 tuổi mắc căn bệnh cực kỳ hiếm gặp

Tin, clip: Hải Yến

(NLĐO) - Y văn thế giới mới chỉ ghi nhận 1-2% căn bệnh này và đây cũng lần đầu tiên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) gặp phải.

Ngày 24-10, BSCK2 Nguyễn Thái An, Trưởng Khoa Hồi sức Phẫu thuật tim-Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân mắc u nhầy thất trái cực kỳ hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1–2% bệnh lý u nhầy tim trong y văn thế giới. 

Căn bệnh 30 năm bác sĩ mới gặp lần đầu

Đây cũng là trường hợp đầu tiên được phát hiện và điều trị tại bệnh viện trong gần 30 năm qua của ê-kíp Khoa Hồi sức Phẫu thuật tim.

Cô gái 25 tuổi mắc căn bệnh lần đầu tiên bác sĩ Chợ Rẫy mới gặp - Ảnh 1.

Sau ca phẫu thuật khó, bệnh nhân hồi phục khỏe mạnh và bày tỏ lời cảm ơn với bác sĩ

Trước đó khoảng 1 tháng, nữ bệnh nhân T.N.K.N. (25 tuổi, ngụ TPHCM) thỉnh thoảng xuất hiện những cơn chóng mặt và khó thở đột ngột. Trong một lần khám sức khỏe định kỳ, bệnh nhân được phát hiện có khối u bất thường trong tim nên được khuyến cáo cần kiểm tra chuyên sâu. 

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, qua thăm khám và siêu âm tim, các bác sĩ phát hiện một khối u choán chỗ trong thất trái, nằm ngay sát trụ cơ và dây chằng của van hai lá (cấu trúc quan trọng điều khiển hoạt động của tim). Vị trí này khiến việc chẩn đoán và xử lý trở nên đặc biệt phức tạp. 

Để xác định, bệnh nhân được chỉ định siêu âm tim qua thực quản và chụp cộng hưởng từ tim (MRI). Kết quả khối u có diện bám rộng hơn 1 cm², nằm trên thành sau thất trái, một trong những vùng khó tiếp cận nhất trong phẫu thuật tim. Kết quả MRI cũng cho thấy đây là u nhầy lành tính, song do vị trí và kích thước đặc biệt, nếu để lâu có thể gây tắc nghẽn dòng máu, thuyên tắc mạch não hoặc phổi, thậm chí tử vong đột ngột.

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định thực hiện đường mổ nằm ở xương ức giữa, có thể tiếp cận trực tiếp vùng thất trái. 

Theo BS An, ca phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, vì chỉ cần lệch vài milimet có thể gây rách van hai lá hoặc tổn thương cơ tim. Trong gần 4 giờ phẫu thuật, ê-kíp phải thao tác trong không gian hẹp, vừa bóc tách khối u khỏi cơ tim, vừa tránh làm vỡ khối u vì nếu khối u rách hoặc rơi mảnh vào tuần hoàn, nguy cơ thuyên tắc mạch sẽ rất cao. Cuối cùng, khối u được lấy trọn vẹn cùng gốc bám, đảm bảo không để sót mô u và không gây tổn thương van tim.

"Đối với các vị trí khác như u nhầy ở nhĩ phải, nhĩ trái hoặc trong thất phải…, chúng tôi đã thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, trong gần 30 năm công tác tại khoa, trường hợp u nhầy ở thất trái này là ca đầu tiên được phát hiện và điều trị. Vị trí khối u quá đặc biệt khiến cho cả cuộc phẫu thuật giống như "đi trên dây", đòi hỏi từng thao tác đều phải tuyệt đối chuẩn xác" - BS An nhớ lại.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, tim hoạt động ổn định, không còn triệu chứng khó thở hay chóng mặt, cho thấy không có dấu hiệu tái phát, người bệnh có thể sinh hoạt bình thường và đã được xuất viện.

Theo BS An, bệnh lý tim mạch đang ngày càng đa dạng và khó lường, triệu chứng ban đầu đôi khi chỉ là chóng mặt, mệt mỏi, khó thở thoáng qua. Tuy nhiên, những dấu hiệu nhỏ này có thể là cảnh báo sớm của nhiều căn bệnh nguy hiểm. Chính vì vậy, khám sức khỏe định kỳ, cũng như tầm soát tim mạch khi có dấu hiệu bất thường nói riêng là cách tốt nhất để có thể phát hiện sớm và can thiệp điều trị kịp thời.

U nhầy tim có bản chất là khối u lành tính nhưng nếu không được phát hiện sớm, có thể gây tắc mạch, đột quỵ hoặc tử vong đột ngột. Thông thường, u nhầy xuất hiện ở nhĩ trái hoặc nhĩ phải, rất hiếm khi phát triển ở thất trái. Bệnh lý này nếu được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, người bệnh có thể hồi phục hoàn toàn và trở lại cuộc sống bình thường. Ngược lại, nếu điều trị muộn khi u đã gây biến chứng, phẫu thuật dù cứu được mạng sống nhưng cũng sẽ khó khôi phục chất lượng sống như ban đầu.

    Thông báo