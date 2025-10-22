Đau bụng âm ỉ, đến bệnh viện phát hiện ra bệnh ung thư ruột non hiếm gặp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đau bụng âm ỉ, đến bệnh viện phát hiện ra bệnh ung thư ruột non hiếm gặp

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Người đàn ông đau bụng âm ỉ, đến bệnh viện thăm khám thì phát hiện mắc lymphoma không Hodgkin ruột non - một loại ung thư ruột non hiếm gặp.

Ngày 22-10, Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt Nhật  - HECI (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho hay vừa phát hiện một người đàn ông mắc lymphoma không Hodgkin ruột non – một loại ung thư ruột non hiếm gặp. Bệnh nhân là ông L.H.B. (63 tuổi, ở TP HCM).

Đau bụng âm ỉ, đến bệnh viện khám phát hiện bị ung thư ruột non - Ảnh 1.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Trước đó, những triệu chứng dai dẳng như đau bụng âm ỉ, đầy hơi và tiêu chảy kéo dài khiến ông B. chủ quan nghĩ rằng mình chỉ bị rối loạn tiêu hóa thông thường.

Tuy nhiên, người đàn ông này đã sụt cân 2-3 kg, tình trạng khó tiêu, đau bụng không thuyên giảm dù đã dùng thuốc suốt 2-3 tháng trước đó. 

Tại Trung tâm HECI, qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy ông có nhiều dấu hiệu bất thường.

Sau khi sinh thiết và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định người bệnh mắc lymphoma không Hodgkin ruột non - một loại ung thư ruột non hiếm gặp. 

Trung tâm HECI đã nhanh chóng hội chẩn với nhiều chuyên gia đầu ngành thuộc các chuyên khoa tiêu hóa, huyết học và giải phẫu bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy xây dựng phác đồ điều trị tối ưu cho bệnh nhân. 

Theo BSCK2 Cao Thị Hồng, Trưởng Trung tâm HECI, lymphoma đường ruột là một dạng u lympho ác tính ngoài hạch hiếm gặp, chiếm khoảng 15%–25% các trường hợp ung thư ruột non. 

"Trường hợp của ông B. là lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc tầm soát sức khỏe định kỳ, đặc biệt là nội soi đường tiêu hóa. Người dân cần cảnh giác, không được chủ quan với những triệu chứng tiêu hóa kéo dài" - BS Hồng khuyến cáo.

Tin liên quan

"Dấu hiệu" ở tay giúp biết được bạn có dễ béo phì hay không

"Dấu hiệu" ở tay giúp biết được bạn có dễ béo phì hay không

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy cách bạn nắm hay cầm một vật nào đó có thể là lời cảnh báo về nguy cơ béo phì trong tương lai.

Giữ thang giúp hàng xóm, người đàn ông bị bỏng điện kinh hoàng

(NLĐO) - Bỏng điện do nổ hồ quang là tai nạn hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tổn thương sâu, lan rộng và đe dọa tính mạng chỉ trong tích tắc.

Hành trình hồi sinh kỳ diệu của cụ bà 91 tuổi vượt qua bạo bệnh

(NLĐO) - Nhờ sự can thiệp kịp thời và điều trị tích cực, tình trạng hô hấp của cụ bà đã cải thiện rõ rệt, các chỉ số sinh tồn ổn định.

người đàn ông Bệnh viện Chợ Rẫy giải phẫu bệnh đau bụng dữ dội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo