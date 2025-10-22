Đau bụng âm ỉ, đến bệnh viện phát hiện ra bệnh ung thư ruột non hiếm gặp

Ngày 22-10, Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt Nhật - HECI (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho hay vừa phát hiện một người đàn ông mắc lymphoma không Hodgkin ruột non – một loại ung thư ruột non hiếm gặp. Bệnh nhân là ông L.H.B. (63 tuổi, ở TP HCM).

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Trước đó, những triệu chứng dai dẳng như đau bụng âm ỉ, đầy hơi và tiêu chảy kéo dài khiến ông B. chủ quan nghĩ rằng mình chỉ bị rối loạn tiêu hóa thông thường.

Tuy nhiên, người đàn ông này đã sụt cân 2-3 kg, tình trạng khó tiêu, đau bụng không thuyên giảm dù đã dùng thuốc suốt 2-3 tháng trước đó.

Tại Trung tâm HECI, qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy ông có nhiều dấu hiệu bất thường.

Sau khi sinh thiết và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định người bệnh mắc lymphoma không Hodgkin ruột non - một loại ung thư ruột non hiếm gặp.

Trung tâm HECI đã nhanh chóng hội chẩn với nhiều chuyên gia đầu ngành thuộc các chuyên khoa tiêu hóa, huyết học và giải phẫu bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy xây dựng phác đồ điều trị tối ưu cho bệnh nhân.

Theo BSCK2 Cao Thị Hồng, Trưởng Trung tâm HECI, lymphoma đường ruột là một dạng u lympho ác tính ngoài hạch hiếm gặp, chiếm khoảng 15%–25% các trường hợp ung thư ruột non.

"Trường hợp của ông B. là lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc tầm soát sức khỏe định kỳ, đặc biệt là nội soi đường tiêu hóa. Người dân cần cảnh giác, không được chủ quan với những triệu chứng tiêu hóa kéo dài" - BS Hồng khuyến cáo.