Sức khỏe

Cô gái bị tàn phá dung nhan vì bôi kem mua trên mạng

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)-Sử dụng sản phẩm làm đẹp mua trên mạng với giá khoảng hơn 600.000 đồng/hũ, một cô gái bị tàn phá dung nhan, lở loét mặt.

Sau 4 tuần sử dụng kem dưỡng da do bạn giới thiệu, một cô gái đến Bệnh viện Da liễu TPHCM khám bệnh với nhiều dấu hiệu kích ứng nghiêm trọng. Cô cho biết mục đích ban đầu sử dụng sản phẩm chỉ đơn giản là muốn cải thiện tình trạng da khô, nhiều mụn và thiếu mịn màng. Đây là một trong rất nhiều trường hợp bị biến chứng do sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc được các bác sĩ Bệnh viện Da liễu TPHCM tiếp nhận. 

Nát mặt do mua mỹ phẩm trên mạng - Ảnh 1.

Gương mặt cô gái bị tổn thương nặng sau thoa kem

Cô gái cho hay sản phẩm được đặt mua trên mạng, giá khoảng hơn 600.000 đồng/hũ. Ba tuần đầu, da cô thay đổi khá nhanh. Da căng, láng mịn, ít mụn hơn. Tuy nhiên, đến gần tuần thứ tư, các dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện. "Buổi tối có đắp mặt nạ như bình thường. Đắp xong bắt đầu thấy ngứa rồi da sưng lên, nóng rát và đỏ toàn mặt. Sau đó, hiện tượng này lan rộng, càng lúc càng nặng"-cô rầu rĩ.

Theo BSCKII Phạm Thị Thanh Giang, Khoa Thẩm mỹ da - Bệnh viện Da liễu TPHCM, đây là chuỗi diễn biến rất điển hình của da bị bào mòn bởi kem trộn hoặc sản phẩm chứa corticoid, thường cho hiệu quả "đẹp nhanh" trong vài tuần đầu, sau đó là giai đoạn bùng phát viêm - phù - đỏ - ngứa, thậm chí có nguy cơ nhiễm trùng hoặc tăng sắc tố nặng.

Một số bệnh nhân bị kích ứng, nổi mụn chỉ sau vài ngày thoa kem. Một số người lại dùng sản phẩm peel (lột da) tại nhà dẫn đến sưng nề, nhiễm trùng, chảy dịch, thậm chí phải nhập viện.

Hiện nay, nhiều mỹ phẩm quảng cáo cao cấp lại chứa các thành phần nguy hiểm. Một trong số đó là paraben. Đây là một chất bảo quản có khả năng gây ung thư, đặc biệt là nữ giới.

Ngoài ra, các hoạt chất làm sáng da như hydroquinone hoặc corticoid cũng tiềm ẩn rủi ro. Nếu sử dụng kéo dài, không có hướng dẫn của bác sĩ, có thể gây nổi mụn, giãn mạch, rối loạn sắc tố da vĩnh viễn.

Để đảm bảo an toàn khi lựa chọn mỹ phẩm, bác sĩ khuyến cáo người dùng chỉ nên mua sản phẩm tại cửa hàng chính hãng hoặc nhà phân phối uy tín, tránh những mặt hàng có giá bán thấp bất thường so với thị trường.

Với các sản phẩm mang tính điều trị, mọi người tốt nhất nên đến bệnh viện hoặc chuyên khoa da liễu để được tư vấn và theo dõi phù hợp.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo trước khi sử dụng, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm, bảo đảm nhãn mác đầy đủ và có giấy phép lưu hành hợp pháp. Không nên tin vào các quảng cáo trên mạng xã hội hoặc trang bán hàng không chính thống. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng nhưng trong bối cảnh thị trường tràn ngập mỹ phẩm giả, kem trộn và quảng cáo thổi phồng, người dân cần trở thành "người gác cổng" đầu tiên để bảo vệ sức khỏelàn da của chính mình.


Giật mình mỹ phẩm "đội lốt"

Giật mình mỹ phẩm "đội lốt"

Vụ buôn lậu và thay đổi nguồn gốc hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu mới đây khiến không ít người dùng lo sợ

Lùm xùm mỹ phẩm làm đẹp: Chuyên gia đưa ra lời khuyên

(NLĐO)-Nếu kem đang sử dụng có dấu hiệu bất thường, việc đầu tiên cần làm là ngưng sử dụng ngay để tránh tình trạng xấu thêm.

162 mỹ phẩm của Mailisa bị thu hồi trên toàn quốc

(NLĐO) - Cục Quản lý Dược thu hồi 80 số công bố và đình chỉ lưu hành 162 sản phẩm mỹ phẩm của hệ thống Mailisa trong đó có Doctor Magic.

