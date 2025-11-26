Lùm xùm mỹ phẩm làm đẹp: Chuyên gia đưa ra lời khuyên

Liên quan một vụ buôn lậu mỹ phẩm vừa bị Bộ Công an phanh phui khiến dư luận lo lắng, nhiều ý kiến cho rằng rất cần tư vấn chuyên môn của chuyên gia nếu sử dụng sản phẩm thẩm mỹ làm đẹp kém chất lượng chẳng may bị dị ứng, biến chứng.

Một sản phẩm thẩm mỹ làm đẹp vừa bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thu hồi





Theo BSCKII Phạm Thị Thanh Giang, Khoa Thẩm mỹ Da-Bệnh viện Da liễu TP HCM, hiện nay nhiều mỹ phẩm quảng cáo cao cấp nhưng chứa các thành phần nguy hiểm, điển hình như paraben, một loại hoạt chất bảo quản có khả năng gây ung thư, đặc biệt là nữ giới.

Ngoài ra, các hoạt chất làm sáng da như hydroquinone hay corticoid cũng tiềm ẩn rủi ro: Nếu sử dụng kéo dài mà không có hướng dẫn của bác sĩ có thể gây nổi mụn, giãn mạch, rối loạn sắc tố da vĩnh viễn.

Mỗi ngày, Bệnh viện Da liễu TP HCM tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng từ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Có người chỉ sau 1-2 ngày dùng kem đã kích ứng, nổi mụn, người khác dùng sản phẩm peel da tại nhà thì da sưng nề, nhiễm trùng, chảy dịch, thậm chí phải nhập viện. Nhiều bệnh nhân vẫn để lại di chứng rối loạn sắc tố sau khi điều trị.

Theo BS Giang, nếu kem đang sử dụng có dấu hiệu bất thường như ngứa, nổi mẩn, sạm hay đỏ da, việc đầu tiên cần làm là ngưng sử dụng ngay để tránh tình trạng xấu thêm. Tiếp đó, người dùng nên đến khám bác sĩ chuyên khoa da liễu thay vì tự ý mua thuốc hay kem điều trị tại nhà. Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm, đảm bảo nhãn mác đầy đủ, có CFS hoặc giấy phép lưu hành hợp pháp, đồng thời tránh tin vào quảng cáo trên mạng xã hội hay các trang bán hàng không chính thống.



