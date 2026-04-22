HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cô gái dùng độc chiêu lừa nạn nhân "ham vàng giá rẻ"

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Lợi dụng giá vàng lên cao, Đỗ Linh Trang đã sử dụng nhiều hình ảnh, thông tin giả mạo liên quan đến giao dịch vàng để lừa đảo trên không gian mạng.

Ngày 22-4, Công an TP Hà Nội cho biết hiện nay, thị trường vàng trong nước và thế giới có nhiều biến động phức tạp, giá vàng liên tục leo thang, nhu cầu mua bán, tích trữ vàng trong nhân dân tăng cao. Lợi dụng xu hướng trên, nhiều đối tượng đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok... để lập các tài khoản ảo, đăng tải thông tin rao bán vàng với giá hấp dẫn, chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo vàng gia tăng 2026: Cô gái dùng chiêu trò lừa nạn nhân ham vàng giá rẻ - Ảnh 1.

Nghi phạm Đỗ Linh Trang. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, ngày 12-3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội tiếp nhận nhận tin trình báo của một nạn nhân khi mua vàng trên mạng. Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm lừa đảo là Đỗ Linh Trang (SN 1997; trú tại Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, Trang khai nhận đã sử dụng tài khoản Facebook mang tên "Duy Anh" tham gia vào các hội, nhóm mua bán vàng trên mạng xã hội Facebook. Để chiếm được lòng tin của bị hại, cô gái này đã sử dụng nhiều hình ảnh, thông tin giả mạo liên quan đến giao dịch vàng.

Trong đó, đã có nạn nhân chuyển hơn 745 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên Đỗ Linh Trang để mua vàng. Sau khi nhận được tiền, Trang lấy lý do về nhà lấy vàng để tiến hành giao dịch, đồng thời tiếp tục nhắn tin hứa hẹn giao hàng trong thời gian ngắn nhằm kéo dài thời gian và tránh sự nghi ngờ của nạn nhân. Tuy nhiên, ngay sau đó, Trang đã lập tức chặn liên lạc với nạn nhân.

Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo đến người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện các giao dịch mua bán vàng với các cá nhân không rõ lai lịch trên mạng xã hội; chỉ nên mua vàng tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc được cấp phép hoạt động, có địa chỉ, thông tin pháp lý rõ ràng và uy tín. Cùng với đó, không chuyển tiền trước khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin về người bán, đặc biệt với các giao dịch có giá trị lớn.

Bên cạnh đó, người dân cần tích cực tuyên truyền đến người thân, bạn bè, hàng xóm về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mua bán vàng qua mạng xã hội để chủ động phòng ngừa, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, cần kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Đối tượng lừa đảo sập bẫy "chạy án"

Đối tượng lừa đảo sập bẫy "chạy án"

(NLĐO)- Biết Linh bị các bị hại tố cáo, Thắng đã đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với cơ quan chức năng, có khả năng "chạy án"

Vì sao vụ Mr Pips lừa đảo hơn 1.300 tỉ đồng bị trả hồ sơ điều tra bổ sung?

(NLĐO)- Do có 2 bị can bị truy nã vụ Phó Đức Nam (tức Mr Pips) lừa đảo 1.300 tỉ đồng ra đầu thú, nên VKSND đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Tạm giữ đối tượng "hô biến" vé số giả thành vé trúng để lừa đảo

(NLĐO) - Sau khi “hô biến” vé số không trúng thành vé trúng, Phạm Văn Nhanh tìm những người phụ nữ lớn tuổi bán vé số dạo để lừa đảo

lừa đảo giá vàng vàng thị trường vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo