Tạm giữ đối tượng “hô biến” vé số giả thành vé trúng để lừa đảo

Ngày 20-4, Công an xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Nhanh (SN 1968; ngụ xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua vé số giả.

Đối tượng Phạm Văn Nhanh bị bắt cùng tang vật. Ảnh Công an tỉnh Đồng Tháp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 12-4, Công an xã Phú Cường nhận được tin báo của bà P.T.T. (SN 1976) và bà H.T.H.T. (SN 1965) - cùng xã Phú Cường - trình báo về việc bị một người đàn ông lừa đổi vé số giả trúng thưởng, chiếm đoạt 2,6 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Cường vào cuộc điều tra và đã xác định được đối tượng nghi vấn là Nhanh nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nhanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Nhanh dùng thủ đoạn lấy dao lam cạo, chỉnh sửa để "hô biến" vé số không trúng thành vé trúng thưởng rồi nhắm vào những người phụ nữ lớn tuổi hành nghề bán vé số dạo để lừa đảo bằng cách vừa mua vừa kết hợp "đổi vé trúng thưởng". Khi người bán mang những vé này tới các đại lý vé số để đổi lại thì mới phát hiện vé số bị làm giả.