Cô gái nằm gục trên vỉa hè sau vụ ẩu đả ở phố Huế

Ngày 16-5, chỉ huy Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đã xác minh, làm rõ nhóm thanh niên xô xát ở phố Huế, xảy ra vào tối 15-5.



Một người nằm gục ở vỉa hè sau hỗn chiến. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào tối 15-5, tại khu vực phố Huế, phường Hai Bà Trưng, xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên. Vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo đoạn clip, 2 nhóm thanh niên (nam, nữ) lao vào đánh nhau trên vỉa hè phố Huế. Sau đó, một cô gái nằm gục dưới vỉa hè, còn một người khác liên tục bị đánh vào vùng đầu.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân xung quanh đã can ngăn, đồng thời trình báo cơ quan công an và gọi xe cấp cứu đưa cô gái đi cấp cứu.

Hiện, cơ quan Công an đã làm việc với nhóm thanh niên trên để xử lý theo quy định.