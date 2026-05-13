Pháp luật

Nam sinh lớp 12 bị nhóm thanh niên mặc quần cộc đột nhập vào trường hành hung

Tuấn Minh

(NLĐO)- Tan học, nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa ra khu vực nhà để xe, bất ngờ bị một nhóm thanh niên lạ mặt vượt tường rào vào trường hành hung

Ngày 13-5, thông tin từ Trường THPT Cẩm Thủy 1 (xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) cho biết đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh nam sinh bị một nhóm thanh niên xông vào trường hành hung xảy ra trong tại khu vực nhà trông giữ xe và nhà trường đã báo công an vào cuộc.

Hình ảnh nam sinh lớp 12 bị những thanh niên lạ mặt xông vào trường hành hung. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm thanh niên rượt đuổi và liên tục dùng mũ bảo hiểm hành hung ngay trong khuôn viên một trường học.

Qua đoạn clip cho thấy có 3 thanh niên mặc quần đùi rượt đuổi, liên tục dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu và mặt một nam sinh (mặc áo đồng phục) trong khuôn viên trường.

Thời điểm này có rất đông học sinh chứng kiến, nhưng trước sự hung hãn của 3 thanh niên trên, không ai tới can ngăn. Chỉ đến khi nạn nhân bị chảy máu, nhóm người này mới rời đi.

Sự việc sau đó được xác định xảy ra tại Trường THPT Cẩm Thủy 1, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Sự việc xảy ra trong khuôn viên nhà trường, trước sự chứng kiến của rất đông học sinh. Ảnh cắt từ clip

Theo đại diện Trường THPT Cẩm Thủy 1, sự việc xảy ra cách đây khoảng 10 ngày, nam sinh bị đánh trong clip là em P.H.S. (lớp 12A12). Thời điểm này vào giờ tan học buổi sáng, em S. đang ra lấy xe về thì bị 3 thanh niên này hành hung.

"Nhóm người hành hung học sinh S. không phải là học sinh của trường. Nhóm này đã leo qua tường rào vào khu vực nhà để xe lúc em S. lấy xe về rồi hành hung em. Chúng tôi đã báo cáo Công an xã Cẩm Thủy vào cuộc kiểm tra, xác minh"- đại diện Trường THPT Cẩm Thủy 1 thông tin.

Cũng theo đại diện Trường THPT Cẩm Thủy 1, em S. sau đó đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, đến nay đã trở lại lớp và học tập bình thường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, chưa thông tin kết quả tới nhà trường.

Lan truyền clip 2 nam sinh bị một thanh niên đánh tới tấp ở Thủ Đức

Lan truyền clip 2 nam sinh bị một thanh niên đánh tới tấp ở Thủ Đức

(NLĐO) - 2 nam sinh lớp 10 bị một thanh niên chặn đường đánh tới tấp. Bước đầu xác định có thể xuất phát từ mâu thuẫn đi đường.

Vụ hành hung nhiều phụ nữ: Giám đốc Công an Gia Lai chỉ đạo "nóng"

(NLĐO) - Công an Gia Lai đang làm rõ vụ hành hung nhiều phụ nữ tại Quy Nhơn Tây, với dấu hiệu trả đũa người tố giác tội phạm.

Vụ nam sinh tử nạn ở Đắk Lắk: Xử phạt chủ xe nếu xác định đã độ pô xe

(NLĐO) - Theo Cục CSGT, có nghi vấn cải tạo (độ pô xe) để có tiếng nổ lớn trong vụ nam sinh tử nạn ở Đắk Lắk.

