Cô gái người Nigeria bị mất điện thoại, công an tìm thấy ngay sau đó

Ngày 17-12, đại diện Công an phường An Hội Tây, TPHCM cho biết đã tìm thấy điện thoại iPhone 16 Pro Max cho chị Victory Faith Unuero.

Chị Victory Faith Unuero nhận lại điện thoại iPhone 16 Pro Max.

Khoảng 22 giờ tối 15-12, chị Victory Faith Unuero, (25 tuổi, quốc tịch Nigeria), đi mua sắm tại Trung tâm thương mại Thiso Mall, phường An Hội Tây. Do chú ý mua sắm và chăm sóc con nhỏ, chị để quên điện thoại iPhone 16 Pro Max trên kệ hàng.

Lo lắng khi không tìm thấy, chị Victory Faith Unuero đến Công an địa phương trình báo.

Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng công an xác định anh L.T.N, ngụ phường Trung Mỹ Tây nhặt được. Anh N. cho biết do có việc đột xuất nên chưa đến Công an phường trình báo.

Anh N. sau đó đã trao trả lại điện thoại cho chị Victory Faith Unuero. Để bày tỏ lòng biết ơn, chị Victory Faith Unuero đã viết thư gửi Công an phường An Hội Tây.

Nội dung bức thư.

Bức thư được phóng viên tạm dịch như sau: "Gửi Công an phường An Hội Tây. Tôi đến từ Nigeria. Tối 15-12, tôi có đến Trung tâm thương mại Thiso Mall, đường Phan Huy Ích để mua sắm và chẳng may đã để quên điện thoại trên một kệ hàng. Khi tôi quay lại, tôi không tìm thấy điện thoại của tôi nên đã đến Công an phường An Hội Tây trình báo và được hỗ trợ tìm lại ngay lập tức. Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến Công an phường An Hội Tây vì sự hỗ trợ nhiệt tình và nhanh chóng trong việc tìm lại điện thoại của tôi".

