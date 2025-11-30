HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

TPHCM: Tạm giữ người nhặt được thẻ tín dụng rồi lấy đi mua điện thoại

Anh Vũ

(NLĐO) - Sau khi nhặt được thẻ tín dụng, Bùi Thị Thanh Thúy đã dùng để mua điện thoại.

Ngày 30-11, Công an phường Tân Hưng, TPHCM đã tạm giữ Bùi Thị Thanh Thúy, 28 tuổi, quê tỉnh Gia Lai về hành vi trộm cắp tài sản.

TPHCM: Tạm giữ người nhặt thẻ tín dụng mua điện thọai trái phép - Ảnh 1.

Bùi Thị Thanh Thúy tại cơ quan công an.

Theo điều tra, chiều 25-11, chị Cao Thị Hồng đến Công an phường Tân Hưng trình báo bị mất thẻ tín dụng. Qua kiểm tra từ ngân hàng, chị phát hiện bị ai đó sử dụng tại một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Thị Thập vào ngày 5-11 với số tiền hơn 27 triệu đồng.

Vào cuộc truy xét, qua rà soát, trích xuất nhiều camera, cơ quan công an xác định Thuý là người liên quan nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Thuý cho biết trước đó nhặt được một thẻ tín dụng, và dùng thẻ này để mua điện thoại và tai nghe. Sau đó điện thoại được Thuý bán lại cho một cửa hàng khác với số tiền 24 triệu đồng.

TPHCM: Tạm giữ người nhặt thẻ tín dụng mua điện thọai trái phép - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng mời Thuý về trụ sở làm việc.

Công an phường Tân Hưng khuyến cáo người dân cần bảo quản thẻ, hạn chế cho mượn hoặc để lộ thông tin, đồng thời theo dõi biến động tài khoản để kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trước đó, đại diện Công an phường Tân Mỹ, TPHCM cho biết đã tạm giữ một người đàn ông (khoảng 40 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, ngày 25-11, chị Cao Ngọc Bảo Anh, 18 tuổi, sống ở chung cư Docklands, đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Mỹ đến Công an địa phương cho biết mình bị mất máy tính hiệu Dell ở trước chung cư Docklands.

Vào cuộc truy xét, Công an phường Tân Mỹ phối hợp Công an TPHCM bắt giữ nghi phạm chỉ trong vòng 2 giờ.


Tin liên quan

Vụ lái xe bán tải tông CSGT rồi bỏ trốn: Tạm giữ tài xế Nguyễn Võ Hoài Nhớ

Vụ lái xe bán tải tông CSGT rồi bỏ trốn: Tạm giữ tài xế Nguyễn Võ Hoài Nhớ

(NLĐO) - Công an Tây Ninh tiếp tục điều tra vụ tài xế lái ô tô bán tải chạy quá tốc độ và tông vào lực lượng CSGT.

Chuyện thật như đùa, liều lĩnh chui vào nơi tạm giữ xe để lấy lại xe vi phạm của mình

(NLĐO) - Sau khi vi phạm và bị lực lượng CSGT tạm giữ xe, một thanh niên ở Quảng Ngãi đã lén chui vào trụ sở để trộm lại xe máy của chính mình.

Tạm giữ 2 đối tượng lạ mặt chuyên rình rập ở các khu dân cư tại Đồng Nai

(NLĐO)-2 đối tượng lạ mặt, rảo quanh các khu dân cư gây ra nhiều vụ trộm ở Đồng Nai

