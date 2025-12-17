Ngày 17-12, Công an phường An Khánh, TPHCM đang xác minh clip nhóm thanh niên tấn công bằng hung khí ở gần cầu Ba Son.

Thanh niên cầm hung khí trong clip.

Trước đó, clip lan truyền trên mạng xã hội thể hiện nhóm người lời qua tiếng lại rồi rượt đuổi trên đường, có một thanh niên cầm hung khí.

Theo người đăng tải, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 14-12 tại giao lộ D6 - N11, cách cầu Ba Son, phường An Khánh 150m. Lúc đó, ba người bạn của anh đi trên 2 xe máy từ trung tâm TPHCM về nhà. Khi đến giao lộ nói trên, cả nhóm bất ngờ bị 3 người đi trên 3 xe máy chặn xe.

Tiếp đó, nhóm người dùng hung khí tấn công, khiến một người bạn bị thương ở vùng lưng, phải nhập viện khâu 5 mũi. Hai người còn lại thấy vậy bỏ xe máy, chạy thoát thân rồi gọi anh đến hỗ trợ.

Hiện Công an phường An Khánh đang xác minh, truy xét những người liên quan.