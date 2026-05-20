Cô gái người nước ngoài bị 2 gã đàn ông dụ đưa vào khách sạn khống chế, cướp 1,1 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cô gái người nước ngoài bị 2 gã đàn ông dụ đưa vào khách sạn khống chế, cướp 1,1 tỉ đồng

Như Quỳnh

(NLĐO) - Làm quen qua mạng xã hội, người phụ nữ trẻ người nước ngoài bị 2 gã đàn ông "đồng hương" đưa vào khách sạn khống chế, cướp 1,1 tỉ đồng.

Ngày 20-5, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Zhang Chengrong (SN 1993) và Nie Changao (SN 1995, cùng quốc tịch Trung Quốc), để điều tra về tội "Cướp tài sản" .

Người phụ nữ trẻ bị hai gã đàn ông đưa vào khách sạn, khống chế cướp 1,1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 5-5-2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị C.M.Z. (SN 1998, quốc tịch Trung Quốc), tố giác 2 đối tượng người Trung Quốc chưa rõ danh tính chiếm đoạt tài sản với số tiền là 300.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,1 tỉ đồng). 

TIN LIÊN QUAN

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đối tượng gây án có thủ đoạn manh động và liên quan đến người nước ngoài, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự huy động lực lượng gồm các điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm, chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án. 

Với tinh thần khẩn trương, kiên quyết tấn công tội phạm, chưa đầy 24 giờ sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng xác định, bắt giữ đối tượng Zhang Chengrong và Nie Changao, là 2 nghi phạm gây ra vụ án trên khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng.

Quá trình điều tra xác định, từ cuối tháng 4-2026, bằng thủ đoạn kết bạn, làm quen qua ứng dụng Wechat, các đối tượng đã dụ dỗ chị C.M.Z. từ Trung Quốc sang Việt Nam chơi và hứa hẹn sẽ lo toàn bộ chi phí. Ngày 2-5-2026, chị C.M.Z. nhập cảnh vào Việt Nam và được các đối tượng đến đón tại sân bay, sau đó đưa đi ăn tối rồi về nhận phòng nghỉ tại một khách sạn trên địa bàn phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. 

Đến khoảng hơn 0 giờ ngày 3-5-2026, các đối tượng dùng băng dính trói chị C.M.Z., đe dọa, yêu cầu cung cấp mật khẩu điện thoại, mật khẩu chuyển tiền qua ứng dụng Wechat rồi cướp 300.000 nhân dân tệ.

Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 15 triệu đồng và phong tỏa 417.000 nhân dân tệ (trong đó có 300.000 nhân dân tệ chiếm đoạt của chị C.M.Z.) trong tài khoản ngân hàng của 2 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Người đàn ông nước ngoài bị cướp gần 2 kg vàng trị giá 7,5 tỉ đồng

Người đàn ông nước ngoài bị cướp gần 2 kg vàng trị giá 7,5 tỉ đồng

(NLĐO) - Ông Su Weizhi bị một số đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch cướp giật 1.887 g vàng (trị giá 7,5 tỉ đồng)

Người đàn ông nước ngoài ngồi trong xe ô tô nổ súng sau va chạm giao thông

(NLĐO)- Xảy ra va chạm giao thông, Yu HaiYang ngồi trong xe ô tô nổ súng bắn ra ngoài rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tạm giữ 4 người nước ngoài để điều tra vụ án giết người

(NLĐO) - Cơ quan công an đang tạm giữ 4 người nước ngoài vượt biên trái phép vào Việt Nam để điều tra, làm rõ vụ án giết người.

Cướp tài sản chiếm đoạt tài sản bắt giữ đối tượng khởi tố vụ án khởi tố bị can công an tỉnh nhân dân tệ tỉnh Bắc Ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo