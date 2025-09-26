Phẫu thuật thành công người đàn ông u sọ bị nhiều nơi từ chối

Ngày 25-9, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TP HCM) cho hay vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân (44 tuổi) có khối u sọ hầu rất lớn nằm tại vị trí đặc biệt nguy hiểm.

Thị lực giảm mạnh

Hai tháng trước, bệnh nhân bị chóng mặt, nhức đầu, mắt bên trái gần như không còn nhìn thấy, mắt phải cũng giảm thị lực rất nặng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u sọ hầu kích thước rất lớn, chèn ép tuyến yên, cuống não, vùng hạ đồi và não thất ba. Khối u lớn xâm lấn, chèn ép các cấu trúc quan trọng thần kinh, mạch máu. Trước đó, bệnh nhân đã đi qua nhiều bệnh viện, song đã bị từ chối phẫu thuật.

Bệnh nhân có khối u sọ hầu kích thước rất lớn, chèn ép tuyến yên, cuống não, vùng hạ đồi và não thất ba

BSCKII Đỗ Văn Long, Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, cho biết u sọ hầu kích thước lớn trước nay vẫn được xem là một thách thức lớn trong điều trị bởi để loại bỏ khối u phức tạp này tiềm ẩn nhiều rủi ro do nằm ở vị trí khó.

Để phẫu thuật những ca bệnh này, ngoài tay nghề chuyên môn của bác sĩ cần thêm trang thiết bị hiện đại. Với kích thước lớn như vậy đòi hỏi phẫu thuật viên phải định rõ từng cấu trúc, yếu tố thần kinh, mạch máu và các cấu trúc xung quanh khối u.

Bóc tách tỉ mỉ dưới hệ thống kính hiển vi

Đồng thời, khối u phải được bóc tách tỉ mỉ dưới hệ thống kính hiển vi có độ phóng đại lớn. Bài toán khó thứ 2 với ca mổ này là ngoài việc lấy gần trọn khối u trong não, vấn đề quan trọng không kém là phải bảo tồn được cuống tuyến yên, tránh tổn thương vùng hạ đồi, cuống não, mạch máu.

Sau một ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể trả lời rành rẽ các câu hỏi của bác sĩ, cử động tay và chân, cả 2 mắt đều có thể nhìn thấy rõ

Với kính vi phẫu hiện đại cùng kinh nghiệm của các bác sĩ, nam bệnh nhân được phẫu thuật thành công. Một ngày sau mổ, anh đã giao tiếp được, cử động tay và chân, cả 2 mắt đều có thể nhìn thấy rõ.

"Với ca mổ sọ phức tạp này, chỉ cần phạm vào vùng hạ đồi, sau mổ, bệnh nhân có thể gặp tình trạng đái tháo nhạt trầm trọng. Đã có nhiều người bệnh bí tiểu một ngày có khi đến 20 lít nước tiểu, dẫn đến việc điều trị sẽ rất khó khăn và thật sự là mỗi ám ảnh với cuộc sống người bệnh. Vì vậy, sau mổ bệnh lý u sọ hầu, việc theo dõi điện giải là hết sức quan trọng nhằm điều chỉnh kịp thời, tránh nguy hiểm cho người bệnh" - BS Long khuyến cáo.

U sọ hầu là do bẩm sinh, hình thành và phát triển từ những tế bào còn sót thời bào thai. Nếu thấy có bất kỳ triệu chứng nào kéo dài như đau đầu tăng dần, giảm thị lực không rõ nguyên nhân hoặc các dấu hiệu rối loạn nội tiết, mọi người đừng chủ quan mà hãy chủ động đi khám, tầm soát tại các chuyên khoa thần kinh hoặc nội tiết. Việc phát hiện và can thiệp sớm luôn là chìa khóa quan trọng để điều trị hiệu quả, giảm thiểu biến chứng nguy hiểm.



