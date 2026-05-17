Pháp luật

Cô gái trẻ thuật lại thời điểm bị nhóm nam nữ đi xe sang Lexus hành hung

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo lời kể của cô gái, sự việc cô và bạn cô bị nhóm người trên xe sang Lexus hành hung bắt nguồn từ câu hỏi của người đàn ông trong thang máy.

Tin từ Công an TP Hà Nội tối 16-5 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng" để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật vụ việc có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự xảy ra tại khu vực trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu (phương Đống Đa) vào đêm ngày 14-5. Hai nhóm nam nữ xảy ra xô xát tại khu vực vỉa hè trước tòa nhà 169 phố Hoàng Cầu vào khoảng 23 giờ ngày 14-5.

Cô gái trẻ kể lại thời điểm bị nhóm nam nữ đi xe sang Lexus hành hung - Ảnh 1.

Thời điểm 2 cô gái bị hành hung, đạp ngã xuống đất. Ảnh cắt từ clip

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình di chuyển bằng thang máy của tòa nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đống Đa đã khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc. 

Các cá nhân được đưa về trụ sở Công an phường gồm: N.H.M (SN 1982, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội); P.V.D. (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội); N.T.T. (SN 1984, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội); N.T.T. (SN 1989, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội); V.H.L. (SN 2001, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội); N.G.H. (SN 2001, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Cô gái trẻ kể lại thời điểm bị nhóm nam nữ đi xe sang Lexus hành hung - Ảnh 2.

Những người liên quan bị triệu tập tới cơ quan công an

Ngày 16-5, 1 trong 2 cô gái bị hành hung là N.G.H. cho biết thời điểm xảy ra sự việc, cô và một người bạn đi thang máy từ tầng 3 xuống. Trong thang máy lúc này có một nhóm 4 người khác đi từ tầng 5 xuống, gồm 2 nam giới và 2 phụ nữ.

"Khi cửa thang máy mở, một người đàn ông mặc áo xanh hỏi chúng tôi "xuống à?". Tôi không trả lời vì nghĩ họ không hỏi mình. Sau đó, người này chạm vào tay tôi và có lời nói khó nghe"- H. kể.

Theo H., cô quay lại hỏi người đàn ông này có phải đang hỏi mình hay không, đồng thời nói rằng hai bên không quen biết nên cô và bạn không có trách nhiệm phải trả lời. Sau khi ra khỏi thang máy, H. chuẩn bị lên xe công nghệ để về nhà thì thấy một người đàn ông trong nhóm kia tiếp tục lời qua tiếng lại với bạn mình thì cô đã đứng ra can ngăn.

Cô gái trẻ bị hành hung tại Hà Nội bởi nhóm người đi Lexus - Ảnh 2.

Khuôn mặt của chị H. bị đánh với nhiều vết thương - Ảnh: Nhân vật cung cấp

H. kể thêm, trong lúc hai bên tranh cãi, một người đàn ông mặc áo hồng lao vào tát bạn cô. Sau đó vụ việc căng thẳng hơn khi một số người khác cùng lao vào xô xát với cả H. và bạn mình.

"Tôi đứng ra can và bảo vệ bạn rồi bị kéo tóc, bị đánh vào vùng đầu, mặt. Trong lúc hoảng loạn, hai bên có giằng co qua lại"- cô gái 25 tuổi kể lại và cho biết sự việc chỉ dừng lại khi có một số người dân đứng ra can ngăn, đồng thời gọi công an.

Theo lời kể của H., sau khi sự việc tạm dừng, nhóm người kia lên một xe Lexus rời đi.

Sau sự việc xảy ra, cô đi khám do bị đau đầu, sưng vùng va đập, rách niêm mạc miệng và choáng váng.

"Các cán bộ công an đã đến bệnh viện để đưa tôi về phường viết tường trình. Tôi sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc"- H. nói và khẳng định nội dung bên trên cũng đã được cô khai đầy đủ với cơ quan công an.

