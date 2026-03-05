Có gì hấp dẫn tại "Tuần lễ Ẩm thực Anh" đang diễn ra tại TPHCM?

Ngày 5-3, tại MM Mega Market An Phú (TPHCM), MM Mega Market Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Anh và Tổng Lãnh sự quán Anh tại TPHCM tổ chức sự kiện "Taste of the UK – Tuần lễ Ẩm thực Anh" lần đầu tiên, nhằm quảng bá và gia tăng sự hiện diện của các sản phẩm thực phẩm đến từ Anh tại thị trường Việt Nam.

Người tiêu dùng thử món tại Tuần lễ Ẩm thực Anh

Sự kiện kéo dài đến 11-3 tại toàn hệ thống MM Mega Market với hàng loạt nhóm sản phẩm nhập khẩu từ Anh như: sản phẩm từ sữa, phomai, đồ uống, mứt, ngũ cốc, bánh, đồ ăn nhẹ, hải sản… có nhiều khuyến mãi cùng chương trình trình diễn nấu ăn, dùng thử sản phẩm.

Phát biểu tại sự kiện khai mạc, bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM, kiêm Giám đốc Thương mại Vương quốc Anh tại Việt Nam, cho biết Việt Nam đang trở thành điểm đến đầy tiềm năng cho các thương hiệu Anh hướng tới tăng trưởng bền vững. Nguyên nhân đến từ tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, dân số trẻ và nhu cầu ngày càng lớn đối với các sản phẩm nhập khẩu an toàn, minh bạch.

Chương trình cũng góp phần củng cố quan hệ thương mại tốt đẹp giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác dài hạn trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh kiêm Giám đốc Thương mại Vương quốc Anh tại Việt Nam và ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam tại quầy cua nâu

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam, nhấn mạnh: Đây không chỉ là một tuần lễ quảng bá sản phẩm, mà còn là một phần trong chiến lược dài hạn của hệ thống nhằm mở rộng danh mục hàng nhập khẩu uy tín và mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng.

Chúng tôi ghi nhận xu hướng ngày càng rõ rệt của khách hàng Việt Nam đối với các sản phẩm có nguồn gốc minh bạch, tiêu chuẩn cao và giá trị dinh dưỡng tốt.

Tràn ngập khuyến mãi tại khu vực trưng bày sản phẩm nhập khẩu từ Anh