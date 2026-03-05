HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Có gì hấp dẫn tại "Tuần lễ Ẩm thực Anh" đang diễn ra tại TPHCM?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) - Trong "Tuần lễ Ẩm thực Anh", rất nhiều sản phẩm được bán với giá khuyến mãi, nhiều sản phẩm mẫu dùng thử miễn phí

Ngày 5-3, tại MM Mega Market An Phú (TPHCM), MM Mega Market Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Anh và Tổng Lãnh sự quán Anh tại TPHCM tổ chức sự kiện "Taste of the UK – Tuần lễ Ẩm thực Anh" lần đầu tiên, nhằm quảng bá và gia tăng sự hiện diện của các sản phẩm thực phẩm đến từ Anh tại thị trường Việt Nam.

Khám phá Tuần lễ Ẩm thực Anh 2026 tại TP HCM: Nhiều khuyến mãi hấp dẫn - Ảnh 1.

Người tiêu dùng thử món tại Tuần lễ Ẩm thực Anh

TIN LIÊN QUAN

Sự kiện kéo dài đến 11-3 tại toàn hệ thống MM Mega Market với hàng loạt nhóm sản phẩm nhập khẩu từ Anh như: sản phẩm từ sữa, phomai, đồ uống, mứt, ngũ cốc, bánh, đồ ăn nhẹ, hải sản… có nhiều khuyến mãi cùng chương trình trình diễn nấu ăn, dùng thử sản phẩm.

Phát biểu tại sự kiện khai mạc, bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM, kiêm Giám đốc Thương mại Vương quốc Anh tại Việt Nam, cho biết Việt Nam đang trở thành điểm đến đầy tiềm năng cho các thương hiệu Anh hướng tới tăng trưởng bền vững. Nguyên nhân đến từ tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, dân số trẻ và nhu cầu ngày càng lớn đối với các sản phẩm nhập khẩu an toàn, minh bạch.

Chương trình cũng góp phần củng cố quan hệ thương mại tốt đẹp giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác dài hạn trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.

Khám phá Tuần lễ Ẩm thực Anh 2026 tại TP HCM: Nhiều khuyến mãi hấp dẫn - Ảnh 4.

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh kiêm Giám đốc Thương mại Vương quốc Anh tại Việt Nam và ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam tại quầy cua nâu

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam, nhấn mạnh: Đây không chỉ là một tuần lễ quảng bá sản phẩm, mà còn là một phần trong chiến lược dài hạn của hệ thống nhằm mở rộng danh mục hàng nhập khẩu uy tín và mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng.

Chúng tôi ghi nhận xu hướng ngày càng rõ rệt của khách hàng Việt Nam đối với các sản phẩm có nguồn gốc minh bạch, tiêu chuẩn cao và giá trị dinh dưỡng tốt.

Khám phá Tuần lễ Ẩm thực Anh 2026 tại TP HCM: Nhiều khuyến mãi hấp dẫn - Ảnh 5.

Tràn ngập khuyến mãi tại khu vực trưng bày sản phẩm nhập khẩu từ Anh

Khám phá Tuần lễ Ẩm thực Anh 2026 tại TP HCM: Nhiều khuyến mãi hấp dẫn - Ảnh 6.

Nhiều thực phẩm đông lạnh được nhập từ Anh

Tin liên quan

Siêu thị cũng tham gia thị trường đồ cúng Thần Tài, bộ tam sên giá chưa tới 95.000 đồng

Siêu thị cũng tham gia thị trường đồ cúng Thần Tài, bộ tam sên giá chưa tới 95.000 đồng

(NLĐO) – Mới chỉ "chào sân" thị trường nhưng các combo đồ cúng tại siêu thị đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

28 Tết, hàng ào ào về chợ đầu mối, siêu thị nhân đôi khách

(NLĐO) – Thị trường Tết TPHCM đang ở những ngày cao điểm nhất, tập trung ở nhóm hàng tươi sống và siêu thị đang hút khách

Hoa Tết giá rẻ 50.000 - 100.000 đồng/chậu cháy hàng

(NLĐO)- Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, thị trường hoa Tết tại TPHCM ghi nhận diễn biến khá trái chiều

MM Mega Market Tổng lãnh sự Anh ẩm thực Anh khuyến mãi sản phẩm anh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo