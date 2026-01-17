Thị trường Tết 2026: Khuyến mãi dày đặc trên các tuyến đường

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại các tuyến đường mua sắm sầm uất ở TPHCM như Sư Vạn Hạnh, Ba Tháng Hai, Cách Mạng Tháng Tám, Võ Văn Ngân…, không khí mua sắm đang nóng dần.

Nhiều thương hiệu từ thời trang, công nghệ đến trang sức đồng loạt tung khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng dịp Tết.

Trong lĩnh vực bán lẻ công nghệ, Di Động Việt triển khai chương trình "Tết đỏ đủ đầy", kéo dài đến 28-2, với các gói combo dành riêng cho nhu cầu sắm Tết, đồng thời mạnh tay điều chỉnh giá nhiều dòng smartphone.

FPT Shop cũng bước vào mùa cao điểm với loạt ưu đãi lớn, nổi bật là minigame "lì xì 26 triệu túi lộc phát" kéo dài đến 28-2, cùng hàng ngàn sản phẩm giảm giá đến 50% và chương trình thu cũ đổi mới trợ giá thêm đến 3 triệu đồng.

VIDEO: Các thương hiệu tại TPHCM tung hàng loạt ưu đãi dịp Tết

Viettel Store cũng đang triển khai chương trình Tết Vẹn Toàn kéo dài đến 15-2, với hàng loạt sản phẩm từ điện thoại, đồng hồ, phụ kiện, TV đến đồ gia dụng, điện máy và SIM số đẹp được giảm giá sâu lên đến 68%.



Ngoài ra, người tiêu dùng còn có cơ hội trúng thẻ toàn năng trị giá hàng trăm triệu đồng, cùng quà tặng điện thoại, phụ kiện và voucher giá trị lên đến 2,5 triệu đồng.

Ở mảng trang sức, Huy Thanh Jewelry cho ra mắt loạt sản phẩm vàng mang thông điệp tài lộc – tích lũy. Nổi bật là Phone Sticker Vàng 24K, giá từ 539.000 đồng, chứa 0,002 gram vàng 24K, ứng dụng công nghệ khắc laser 3D, có thể dùng dán điện thoại, treo xe hoặc đặt trên bàn Thần Tài.

Bên cạnh đó, dòng vàng tích lũy Thần Tài Phát với các bản vị từ 0,1 đến 1 chỉ, không tính tiền công chế tác, tiếp tục thu hút người mua với mức giá chỉ từ hơn 1 triệu đồng.

