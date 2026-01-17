HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường Tết 2026: Khuyến mãi dày đặc trên các tuyến đường

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Bên cạnh tăng ưu đãi so với Tết năm ngoái, các thương hiệu đã thiết kế gói mua sắm phù hợp với nhu cầu và túi tiền người tiêu dùng dịp Tết 2026.

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại các tuyến đường mua sắm sầm uất ở TPHCM như Sư Vạn Hạnh, Ba Tháng Hai, Cách Mạng Tháng Tám, Võ Văn Ngân…, không khí mua sắm đang nóng dần.

Nhiều thương hiệu từ thời trang, công nghệ đến trang sức đồng loạt tung khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng dịp Tết.

Trong lĩnh vực bán lẻ công nghệ, Di Động Việt triển khai chương trình "Tết đỏ đủ đầy", kéo dài đến 28-2, với các gói combo dành riêng cho nhu cầu sắm Tết, đồng thời mạnh tay điều chỉnh giá nhiều dòng smartphone.

- Ảnh 1.

Di Động Việt đang triển khai chương trình "Tết đỏ đủ đầy" với các gói combo dành riêng cho nhu cầu sắm Tết

FPT Shop cũng bước vào mùa cao điểm với loạt ưu đãi lớn, nổi bật là minigame "lì xì 26 triệu túi lộc phát" kéo dài đến 28-2, cùng hàng ngàn sản phẩm giảm giá đến 50% và chương trình thu cũ đổi mới trợ giá thêm đến 3 triệu đồng.

VIDEO: Các thương hiệu tại TPHCM tung hàng loạt ưu đãi dịp Tết

- Ảnh 2.

FPT Shop tung ra loạt ưu đãi trong dịp Tết

Viettel Store cũng đang triển khai chương trình Tết Vẹn Toàn kéo dài đến 15-2, với hàng loạt sản phẩm từ điện thoại, đồng hồ, phụ kiện, TV đến đồ gia dụng, điện máy và SIM số đẹp được giảm giá sâu lên đến 68%.

Ngoài ra, người tiêu dùng còn có cơ hội trúng thẻ toàn năng trị giá hàng trăm triệu đồng, cùng quà tặng điện thoại, phụ kiện và voucher giá trị lên đến 2,5 triệu đồng.

- Ảnh 3.

Cửa hàng Viettel Store trên đường Ba Tháng Hai

Ở mảng trang sức, Huy Thanh Jewelry cho ra mắt loạt sản phẩm vàng mang thông điệp tài lộc – tích lũy. Nổi bật là Phone Sticker Vàng 24K, giá từ 539.000 đồng, chứa 0,002 gram vàng 24K, ứng dụng công nghệ khắc laser 3D, có thể dùng dán điện thoại, treo xe hoặc đặt trên bàn Thần Tài.

Bên cạnh đó, dòng vàng tích lũy Thần Tài Phát với các bản vị từ 0,1 đến 1 chỉ, không tính tiền công chế tác, tiếp tục thu hút người mua với mức giá chỉ từ hơn 1 triệu đồng.

- Ảnh 4.

Sticker Vàng 24K của Huy Thanh Jewelry

- Ảnh 5.

Viettel Store chạy khuyến mãi trong mùa Tết

- Ảnh 6.

Một thương hiệu thời trang giảm giá đến 50% cho dịp Tết

- Ảnh 7.

Cửa hàng thời trang trên đường Võ Văn Tần thông báo giảm giá 50% dịp Tết

- Ảnh 8.

Vua Nệm tung chương trình Dọn kho đón Tết, giảm giá lên đến 89%

- Ảnh 9.

Thương hiệu thời trang trên đường Sư Vạn Hạnh tung chương trình mua 6 tặng 4

- Ảnh 10.

Một cửa hàng trên tuyến đường Sư Vạn Hạnh cũng tung nhiều ưu đãi cho người mua

- Ảnh 11.

Cửa hàng thời trang trên đường Võ Văn Ngân giảm giá lên đến 80%, thu hút người dân đến mua sắm vào ban đêm


