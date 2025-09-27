Có gì ở triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance"?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Có gì ở triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance"?

Thùy Trang

(NLĐO)- Triển lãm "Echoes of Elegance" nhằm tôn vinh chiều sâu văn hóa, di sản và lối sống bản địa chân thực.

Khám phá “Echoes of Elegance” - triển lãm nghệ thuật độc đáo  

Triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance" - Ảnh 1.

Triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance"tại InterContinental Halong Bay Resort (Vịnh Hạ Long).

Chuyên gia trang điểm- Giám đốc sáng tạo Nam Trung bắt tay cùng Nhà thiết kế thời trang Lâm Gia Khang thực hiện triển lãm nghệ thuật sắp đặt độc đáo "Echoes of Elegance" tại InterContinental Halong Bay Resort (Vịnh Hạ Long).

Echoes of Elegance – đưa đến người thưởng lãm những câu chuyện kể về truyền thống văn hoá đặc trưng của Vịnh Hạ Long, của người Việt xưa, được đan cài trong những sắp đặt có chủ đích. 

Những tác phẩm thời trang với chất liệu lụa mềm truyền thống, nhuộm từ trái mặc nưa đầy óng ả, trưng bày bên những ngư cụ xưa của ngư dân miền biển, len lén chen vào những góc nhìn đầy sự lưu luyến khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp người phụ nữ qua đường nét trang điểm tinh tế, có sự kế thừa truyền thống, chấm phá cùng dấu ấn đương đại, để tái hiện lại thần thái đầy kiên cường của người Việt qua bao đời lịch sử.

Khánh Linh “choáng ngợp” trước BST Haute Couture: Lâm Gia Khang “kể chuyện” về vẻ đẹp Việt!

Triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance" - Ảnh 2.

Triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance"

Có mặt tại sự kiện khai mạc, ca sĩ Khánh Linh chia sẻ: "Lâm Gia Khang – nhà thiết kế Việt Nam có tầm vóc quốc tế, luôn biết cách kể chuyện bằng chất liệu bản địa trong ngôn ngữ thời trang đương đại. Tại triển lãm này, thật thú vị khi chứng kiến anh tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng khi sắp đặt những artwork đầy sáng tạo từ rơm, nơm cá đan xen lụa và lãnh Mỹ A thành những chi tiết haute couture đầy tinh xảo. 

Bộ sưu tập lần này không chỉ là thời trang, mà là một tuyên ngôn về sự lịch lãm bên bờ di sản Vịnh Hạ Long – nơi nghệ thuật và thiên nhiên giao hòa, mở ra hình ảnh Việt Nam sang trọng trong dòng chảy toàn cầu. Đặc biệt, với sự đồng hành của Chuyên gia trang điểm - Giám đốc sáng tạo Nam Trung, những hình ảnh vẻ đẹp của phụ nữ Việt qua nhiều mốc thời gian trở nên hoàn hảo: từng ánh mắt, từng đường nét trang điểm đều làm bật lên phong thái kiêu hãnh, hiện đại và đẳng cấp. Thật sự thú vị".

Triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance" - Ảnh 3.

Triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance" - Ảnh 4.

Triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance" - Ảnh 5.

Triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance"tại InterContinental Halong Bay Resort (Vịnh Hạ Long).

Hành trình tìm về những khám phá di sản văn hoá xưa được bắt đầu trong một không gian thị giác đầy thu hút, xoay quanh một chiếc lồng tre phái sinh khổ lớn, mô phỏng chiếc đơm cá Song quen thuộc còn đang đan dở. 

Chiếc đơm cá quen thuộc, được đan thủ công bởi bàn tay người nghệ nhân làng nghề Hưng Học (Quảng Ninh) hơn 300 năm tuổi, dựng theo khối hình không gian xoắn ốc, tựa như một cánh cổng tượng trưng, mở ra lối đi về chốn quê xưa, vừa tôn vinh nghề thủ công truyền thống có hàng trăm năm lịch sử, vừa khéo léo ngợi ca những nét bình dị trong lao động của ngư dân miền biển. 

Biểu tượng Cá Song Vân Đồn được mô phỏng từ sô cô la, như có như không mắc trong chiếc Đơm Cá Song phái sinh làm chân thật thêm câu chuyện kể về nghề đánh bắt của ngư dân, trải qua bao thế hệ "bám biển", sinh nhai. 

Những ký ức xưa cũ cứ thế tràn về, quẩn quanh cùng vết dấu người xưa. Những sắc thái vẻ đẹp (Beauty look) của người phụ nữ Việt trong trang phục truyền thống, với lối trang điểm hiện đại, ẩn hiện trong những khung tranh tĩnh lặng bao quanh chiếc đơm cá Song, thể hiện sự giao thoa giữa di sản và nét thanh lịch đương đại.

Triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance" - Ảnh 6.

Không gian triển lãm thú vị của Triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance"tại InterContinental Halong Bay Resort (Vịnh Hạ Long).

Triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance" - Ảnh 7.

Không gian triển lãm thú vị của Triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance"tại InterContinental Halong Bay Resort (Vịnh Hạ Long).


Echoes of Elegance là hành trình trải nghiệm mang nhiều cung bậc cảm xúc cho người thưởng lãm thông qua ba sự kiện xuyên suốt: Triển lãm nghệ thuật (Pop-up Art) mang tên Echoes of Elegance; Talk of Elegance – Cuộc trò truyện đầy hấp dẫn về quan điểm sáng tạo lấy cảm hứng từ các dấu ấn văn hoá, vẻ đẹp và sự thanh lịch trong không gian độc bản của Vịnh Hạ Long và Culinary Journey – bữa tiệc ẩm thực đa giác quan ngay bên vịnh Hạ Long - Di sản được UNESCO công nhận. 

Triển lãm sẽ được kéo dài đến ngày 23-10 tại InterContinental Halong Bay Resort.

Tin liên quan

Triển lãm của cậu bé lớp 8 Phạm Hải Nguyên

Triển lãm của cậu bé lớp 8 Phạm Hải Nguyên

(NLĐO)- Triển lãm cá nhân Giấc mơ mang tên mình của Phạm Hải Nguyên (sinh 2012, Lạng Sơn), khai mạc vào ngày 15-8.

triển lãm triển lãm nghệ thuật triển làm Echoes of Elegance
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo