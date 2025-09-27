Có gì ở triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance"?

Khám phá “Echoes of Elegance” - triển lãm nghệ thuật độc đáo

Triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance"tại InterContinental Halong Bay Resort (Vịnh Hạ Long).

Chuyên gia trang điểm- Giám đốc sáng tạo Nam Trung bắt tay cùng Nhà thiết kế thời trang Lâm Gia Khang thực hiện triển lãm nghệ thuật sắp đặt độc đáo "Echoes of Elegance" tại InterContinental Halong Bay Resort (Vịnh Hạ Long).

Echoes of Elegance – đưa đến người thưởng lãm những câu chuyện kể về truyền thống văn hoá đặc trưng của Vịnh Hạ Long, của người Việt xưa, được đan cài trong những sắp đặt có chủ đích.

Những tác phẩm thời trang với chất liệu lụa mềm truyền thống, nhuộm từ trái mặc nưa đầy óng ả, trưng bày bên những ngư cụ xưa của ngư dân miền biển, len lén chen vào những góc nhìn đầy sự lưu luyến khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp người phụ nữ qua đường nét trang điểm tinh tế, có sự kế thừa truyền thống, chấm phá cùng dấu ấn đương đại, để tái hiện lại thần thái đầy kiên cường của người Việt qua bao đời lịch sử.

Có mặt tại sự kiện khai mạc, ca sĩ Khánh Linh chia sẻ: "Lâm Gia Khang – nhà thiết kế Việt Nam có tầm vóc quốc tế, luôn biết cách kể chuyện bằng chất liệu bản địa trong ngôn ngữ thời trang đương đại. Tại triển lãm này, thật thú vị khi chứng kiến anh tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng khi sắp đặt những artwork đầy sáng tạo từ rơm, nơm cá đan xen lụa và lãnh Mỹ A thành những chi tiết haute couture đầy tinh xảo.

Bộ sưu tập lần này không chỉ là thời trang, mà là một tuyên ngôn về sự lịch lãm bên bờ di sản Vịnh Hạ Long – nơi nghệ thuật và thiên nhiên giao hòa, mở ra hình ảnh Việt Nam sang trọng trong dòng chảy toàn cầu. Đặc biệt, với sự đồng hành của Chuyên gia trang điểm - Giám đốc sáng tạo Nam Trung, những hình ảnh vẻ đẹp của phụ nữ Việt qua nhiều mốc thời gian trở nên hoàn hảo: từng ánh mắt, từng đường nét trang điểm đều làm bật lên phong thái kiêu hãnh, hiện đại và đẳng cấp. Thật sự thú vị".

Hành trình tìm về những khám phá di sản văn hoá xưa được bắt đầu trong một không gian thị giác đầy thu hút, xoay quanh một chiếc lồng tre phái sinh khổ lớn, mô phỏng chiếc đơm cá Song quen thuộc còn đang đan dở.

Chiếc đơm cá quen thuộc, được đan thủ công bởi bàn tay người nghệ nhân làng nghề Hưng Học (Quảng Ninh) hơn 300 năm tuổi, dựng theo khối hình không gian xoắn ốc, tựa như một cánh cổng tượng trưng, mở ra lối đi về chốn quê xưa, vừa tôn vinh nghề thủ công truyền thống có hàng trăm năm lịch sử, vừa khéo léo ngợi ca những nét bình dị trong lao động của ngư dân miền biển.

Biểu tượng Cá Song Vân Đồn được mô phỏng từ sô cô la, như có như không mắc trong chiếc Đơm Cá Song phái sinh làm chân thật thêm câu chuyện kể về nghề đánh bắt của ngư dân, trải qua bao thế hệ "bám biển", sinh nhai.

Những ký ức xưa cũ cứ thế tràn về, quẩn quanh cùng vết dấu người xưa. Những sắc thái vẻ đẹp (Beauty look) của người phụ nữ Việt trong trang phục truyền thống, với lối trang điểm hiện đại, ẩn hiện trong những khung tranh tĩnh lặng bao quanh chiếc đơm cá Song, thể hiện sự giao thoa giữa di sản và nét thanh lịch đương đại.

Không gian triển lãm thú vị của Triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance"tại InterContinental Halong Bay Resort (Vịnh Hạ Long).

Không gian triển lãm thú vị của Triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance"tại InterContinental Halong Bay Resort (Vịnh Hạ Long).



Echoes of Elegance là hành trình trải nghiệm mang nhiều cung bậc cảm xúc cho người thưởng lãm thông qua ba sự kiện xuyên suốt: Triển lãm nghệ thuật (Pop-up Art) mang tên Echoes of Elegance; Talk of Elegance – Cuộc trò truyện đầy hấp dẫn về quan điểm sáng tạo lấy cảm hứng từ các dấu ấn văn hoá, vẻ đẹp và sự thanh lịch trong không gian độc bản của Vịnh Hạ Long và Culinary Journey – bữa tiệc ẩm thực đa giác quan ngay bên vịnh Hạ Long - Di sản được UNESCO công nhận.

Triển lãm sẽ được kéo dài đến ngày 23-10 tại InterContinental Halong Bay Resort.