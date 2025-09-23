TP HCM triển lãm 80 năm "Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

TP HCM triển lãm 80 năm "Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam"

Tin - ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Triển lãm góp phần khơi dậy niềm tự hào của thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Sáng 23-9, tại Công viên Lam Sơn (TP HCM), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM đã khai mạc triển lãm với chủ đề "Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam" nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23.9.1945 - 23.9.2025).

Tham dự lễ khai mạc có Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thuý, cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, các sở ban ngành TP HCM.

TP HCM triển lãm 80 năm "Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam"- Ảnh 1.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm "Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam"

Triển lãm trưng bày hơn 100 hình ảnh, tư liệu phản ánh khí thế quật cường của quân và dân Sài Gòn - Nam bộ trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp. Những bức ảnh tái hiện tinh thần "Nam bộ thành đồng" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng trao tặng, thể hiện ý chí "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", hun đúc sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa cuộc kháng chiến toàn quốc đến thắng lợi mùa Xuân 1975.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh: "Triển lãm không chỉ là dịp để tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước đã kiên cường chiến đấu, hy sinh để giữ vững nền độc lập dân tộc mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm tiếp bước cha anh, xây dựng và phát triển TP HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

TP HCM triển lãm 80 năm "Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam"- Ảnh 2.

Đại biểu tham quan triển lãm

Cùng thời điểm, triển lãm cũng diễn ra tại khu vực đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao, đối diện Công viên Chi Lăng) với các chủ đề "TP HCM siêu đô thị vươn tầm quốc tế" với 70 ảnh ghi lại hành trình xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính, logistics, đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và thế giới.

TP HCM triển lãm 80 năm "Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam"- Ảnh 3.
TP HCM triển lãm 80 năm "Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam"- Ảnh 4.
TP HCM triển lãm 80 năm "Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam"- Ảnh 5.

Khách mời và người dân tham quan triển lãm

Đối diện công viên Chi Lăng, với chủ đề "TP HCM xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", triển lãm trưng bày 50 ảnh thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM trong việc kiến tạo mô hình tổ chức hành chính tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số tại các phường, xã, đặc khu với mục tiêu xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Triển lãm diễn ra từ ngày 23-9 đến 5-10.

Tin liên quan

Hào hứng với triển lãm mỹ thuật ấn tượng mang chủ đề "Tiếp bước"

Hào hứng với triển lãm mỹ thuật ấn tượng mang chủ đề "Tiếp bước"

(NLĐO) - Nhìn lại 80 năm Quốc khánh, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, người nghệ sĩ hôm nay được sống và sáng tác trong thời bình của đất nước.

Khai mạc triển lãm "Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc"

(NLĐO) - Không gian triển lãm trưng bày tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao) và đối diện Công viên Chi Lăng.

Dư âm sau triển lãm Nguyễn Á: Lưu giữ ký ức, thắp lên khát vọng tương lai

(NLĐO) – Những tình cảm của công chúng dành cho Nguyễn Á đã giúp anh thăng hoa và phát huy nhiều bộ sách mới đầy giá trị nhân văn

triển lãm Nam Bộ kháng chiến TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo