TP HCM triển lãm 80 năm "Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam"

Sáng 23-9, tại Công viên Lam Sơn (TP HCM), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM đã khai mạc triển lãm với chủ đề "Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam" nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23.9.1945 - 23.9.2025).

Tham dự lễ khai mạc có Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thuý, cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, các sở ban ngành TP HCM.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm "Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam"

Triển lãm trưng bày hơn 100 hình ảnh, tư liệu phản ánh khí thế quật cường của quân và dân Sài Gòn - Nam bộ trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp. Những bức ảnh tái hiện tinh thần "Nam bộ thành đồng" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng trao tặng, thể hiện ý chí "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", hun đúc sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa cuộc kháng chiến toàn quốc đến thắng lợi mùa Xuân 1975.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh: "Triển lãm không chỉ là dịp để tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước đã kiên cường chiến đấu, hy sinh để giữ vững nền độc lập dân tộc mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm tiếp bước cha anh, xây dựng và phát triển TP HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Đại biểu tham quan triển lãm

Cùng thời điểm, triển lãm cũng diễn ra tại khu vực đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao, đối diện Công viên Chi Lăng) với các chủ đề "TP HCM siêu đô thị vươn tầm quốc tế" với 70 ảnh ghi lại hành trình xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính, logistics, đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và thế giới.

Khách mời và người dân tham quan triển lãm

Đối diện công viên Chi Lăng, với chủ đề "TP HCM xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", triển lãm trưng bày 50 ảnh thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM trong việc kiến tạo mô hình tổ chức hành chính tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số tại các phường, xã, đặc khu với mục tiêu xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Triển lãm diễn ra từ ngày 23-9 đến 5-10.