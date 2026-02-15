Cô giáo Cần Thơ "nâng đời" trái khế chua miền Tây

Không phải một công thức đột phá hay một nguyên liệu xa xỉ, hành trình khởi nghiệp của cô giáo Tô Thị Cẩm Nhung (45 tuổi; giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du, TP Cần Thơ) bắt nguồn từ chính những trái khế chua thân thuộc của vùng sông nước miền Tây.

Nâng tầm trái khế

Từ những mẻ mứt thủ công trong gian bếp nhỏ, suốt hơn 5 năm qua, cô đã kiên trì biến loại trái cây dân dã thành những sản phẩm hàng hóa tinh tế, không chỉ giữ gìn hương vị quê nhà mà còn mở ra sinh kế mới cho nhà vườn.

Sản phẩm mứt khế của cô giáo Tô Thị Cẩm Nhung

Gắn liền với câu chuyện "ăn khế trả vàng" và ký ức tuổi thơ của bao thế hệ, trái khế chua hiện diện mộc mạc trong đời sống Nam bộ. Nhìn thấy tiềm năng từ loại trái quen thuộc ấy, cô Nhung đã ấp ủ ý tưởng tạo ra một sản phẩm mứt khế chua, vừa giữ trọn vị truyền thống, vừa có thể chinh phục thị trường.

Theo cô Nhung, bí quyết đầu tiên và quan trọng nhất nằm ở khâu chọn nguyên liệu. Khế làm mứt phải là trái chua vừa, chín tự nhiên, vỏ vàng đều, không dập nát. "Khế vừa hái xuống là phải làm ngay. Khâu sơ chế là quan trọng nhất" - cô chia sẻ.

Quy trình ban đầu hoàn toàn thủ công: rửa sạch, cắt miếng, ướp đường, sên trên lửa nhỏ và phơi nắng để có độ dẻo tự nhiên. Với vị chua thanh mát, hậu ngọt dịu, mứt khế nhanh chóng được ưa chuộng, trở thành món quà biếu mang đậm hương vị miền Tây.

Từ những trái khế gắn liền với tuổi thơ, cô Nhung đã biến loại trái này thành sản phẩm được thị trường đón nhận

Không dừng lại, cô Nhung còn phát triển thêm nhiều sản phẩm từ khế như nước khế lên men, mật ong hoa khế và đặc biệt là trà lá khế sắp ra mắt, mở rộng chuỗi giá trị từ cây khế.

Định vị thương hiệu

Nhận thấy hạn chế của phương pháp truyền thống như phụ thuộc thời tiết, khó bảo quản, cô đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ sấy lạnh vào sản xuất. Công nghệ mới giúp khép kín quy trình, giữ được màu vàng tự nhiên của mứt, kéo dài thời gian sử dụng lên 2-3 tháng và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cô Nhung đưa sản phẩm mứt khế giới thiệu đến khách hàng tại một sự kiện ở Cần Thơ

Hiện mỗi tuần, cô Nhung thu mua khoảng 200 kg khế từ các nhà vườn ở Cần Thơ, Vĩnh Long để chế biến thành 20 kg mứt thành phẩm với 2 dòng chính: mứt hình ngôi sao và mứt thái lát. Sản phẩm được định vị với mức giá 90.000 đồng/hộp.

Hành trình của cô nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ cộng đồng. Cuối năm 2022, cô Nhung được Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Cần Thơ hỗ trợ tư vấn thiết kế bao bì, xây dựng thương hiệu và tiếp thị sản phẩm. Đồng thời, cô liên kết với doanh nghiệp để thực hiện quy trình sấy khép kín, đóng gói đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hiện nay, cô giáo này còn tích cực đưa sản phẩm tham gia trưng bày tại các hội chợ, sự kiện để khách hàng trực tiếp nếm thử, ghi nhận phản hồi và tiếp tục hoàn thiện.