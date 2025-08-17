HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Có hài hòa, thiếu thỏa thuận

NGẢI SA

Thông điệp của Tổng thống Donald Trump là Ukraine và các đồng minh chỉ có 2 lựa chọn: Đồng ý với Mỹ hoặc tự thương thảo với Nga

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở bang Alaska - Mỹ hôm 15-8 kéo dài hơn so với những cuộc gặp cấp cao trước đó. Vai trò chủ - khách được cảm nhận khác với thông lệ ngoại giao quốc tế ở cuộc họp báo chung khi ông Putin phát biểu trước và với thời lượng dài gần gấp 3 lần ông Donald Trump. 

Cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá tích cực về diễn biến và gần như không phàn nàn gì về kết quả cuộc gặp. Có thể thấy được qua đó thiện chí và sự hài hòa giữa họ. Chỉ có điều cuộc gặp kết thúc mà không có thỏa thuận nào được công bố, về quan hệ song phương cũng như về tìm kiếm giải pháp chính trị hòa bình giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Đối với mối quan hệ giữa Mỹ và Nga, dẫu chỉ vậy thôi cũng có được ý nghĩa và tác động tích cực. Quan hệ song phương hiện tại rất tồi tệ và ông Donald Trump thời gian qua tỏ ra rất găng với Nga và cả ông Putin. Vậy mà khi hai người gặp nhau ở Alaska lại thể hiện sự hài hòa với nhau, đàm thảo rất lâu với nhau, cùng đánh giá tích cực về cuộc gặp, tổ chức họp báo chung - tất cả đều là những biểu hiện tích cực và tín hiệu lạc quan về triển vọng sắp tới của quan hệ Mỹ - Nga.

Có hài hòa, thiếu thỏa thuận - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở bang Alaska - Mỹ ngày 15-8 Ảnh: AP

Thực trạng và diễn biến của mối quan hệ này lại liên quan mật thiết và tương tác hữu cơ đến diễn tiến và kết cục của cuộc xung đột ở Ukraine. Trên đường trở về Washington, ông Donald Trump nói với giới báo chí là "Giờ đến lượt Ukraine thương thảo với Nga về ngừng chiến" - như thể đã làm xong phần việc của mình. 

Qua đó có thể thấy tuy không hé lộ gì về kết quả cụ thể của cuộc gặp, ông Donald Trump và ông Putin dường như đã đạt được với nhau nhận thức chung về cách thức chấm dứt xung đột ở Ukraine và về những nội dung cơ bản của một giải pháp chính trị cho hòa bình. Xem ra thông điệp của ông Donald Trump gửi tới Ukraine và các đồng minh châu Âu của Ukraine là phía Mỹ đã giải quyết xong vấn đề với Nga nên Ukraine và các đồng minh chỉ có hai lựa chọn là đồng ý với Mỹ hoặc tự thương thảo trực tiếp với Nga.

Ukraine và các đồng minh chắc chắn không hài lòng khi ông Donald Trump đã giúp ông Putin có được thành quả quan trọng mới về chính trị thế giới, đối ngoại và pháp lý quốc tế. Phe phương Tây tìm mọi cách cô lập ông Putin về chính trị thì ông Donald Trump lại trải thảm đỏ đón ông Putin trên lãnh thổ Mỹ. Với diễn biến này, ông Donald Trump tạo cho ông Putin cơ hội rất hiếm có và quý giá để hiện diện trực tiếp trong thế giới phương Tây, đồng thời thể hiện vai trò, ảnh hưởng của Nga cũng như của chính Tổng thống Putin. Cuộc gặp chưa đạt được thỏa thuận lớn nào nhưng vẫn rất có lợi cho nước Nga và cá nhân ông Putin trên nhiều phương diện.

Sau cuộc gặp trên, ông Donald Trump và ông Vladimir Putin chắc sẽ sớm có những cuộc điện đàm, gặp gỡ trực tuyến hoặc cả trực tiếp mới để vừa thúc đẩy quan hệ song phương vừa cùng nhau vận hành tiến trình tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Ukraine. Trước mắt, tổng thống Mỹ sẽ trao đổi thông tin, thuyết phục và cả gây áp lực tới Ukraine và các đồng minh của Kiev ở châu Âu để họ buông bỏ bớt những điều kiện tiên quyết và chấp nhận nhượng bộ cơ bản cho Nga để Moscow chịu đi vào thương thảo, chấp nhận ngừng và tiến tới chấm dứt xung đột. Nhưng cũng không loại trừ khả năng ông Donald Trump lại làm găng với Nga như trước cuộc gặp ở Alaska. 

Tổng thống Ukraine sắp đến Mỹ

Trên đường từ Alaska về Washington sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15-8 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số nhà lãnh đạo NATO. Ông Zelensky sau đó cho hay ông Donald Trump đã mời ông đến Washington vào tuần tới, có thể là ngày 18-8, để hội đàm trực tiếp. Tổng thống Ukraine mô tả cuộc điện đàm này là "dài và thiết thực" và cho biết trong cuộc gặp ở Washington sắp tới, họ dự kiến thảo luận tất cả các chi tiết liên quan đến việc chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra ở đất nước của ông.

Ông cho biết cũng đã nhận được những tín hiệu tích cực từ phía Mỹ liên quan việc tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine. Bên cạnh đó, ông Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của các nước châu Âu trong tiến trình hòa bình, đồng thời ủng hộ đề xuất của ông Donald Trump về một cuộc họp ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga.

Trước đó cùng ngày 15-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng bộ trưởng ngoại giao hai nước và các trợ lý thân cận đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn 2 giờ rưỡi tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở bang Alaska - Mỹ. Theo AP, tại cuộc họp báo chung sau thượng đỉnh, Tổng thống Putin cho biết ông và người đồng cấp Mỹ đã đạt được "sự hiểu biết chung" về tình hình Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow lâu nay vẫn thực sự quan tâm đến việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine nhưng nhấn mạnh tất cả nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng phải được loại bỏ.

Tổng thống Putin khẳng định ông đồng ý với tổng thống Mỹ về việc bảo đảm an ninh cho Ukraine và Moscow sẵn sàng hợp tác, đồng thời nói rằng ông hy vọng Kiev và chính phủ các nước châu Âu khác sẽ nhìn nhận vấn đề này theo hướng xây dựng. Tổng thống Nga cũng dành nhiều lời ca ngợi người đồng cấp Mỹ, bày tỏ hy vọng quan hệ Nga - Mỹ nên "lật trang mới và quay lại hợp tác".

Trong phần phát biểu ngắn gọn của mình, Tổng thống Donald Trump cho biết ông và người đồng cấp Nga đã thống nhất về nhiều vấn đề, mặc dù vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào vì "vẫn còn một vài điểm cần bàn thảo, bao gồm một điểm quan trọng". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các bên có cơ hội rất tốt để đạt được hiệu quả. Tổng thống Mỹ còn mô tả hội nghị thượng đỉnh tại Alaska là "cực kỳ hiệu quả", dù vẫn cần làm thêm nhiều để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Anh Thư


Tin liên quan

Giải mã cái bắt tay của Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Putin

Giải mã cái bắt tay của Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Putin

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga chào nhau trên thảm đỏ tại sân bay và bắt tay nồng nhiệt trước khi cùng di chuyển đến nơi họp ở Alaska.

Sau thượng đỉnh Mỹ - Nga, Tổng thống Donald Trump "nhắn nhủ" gì với Ukraine?

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cần tự mình đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tổng thống Ukraine đến Mỹ vào tuần tới, theo lời mời của Tổng thống Donald Trump

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông vừa có cuộc điện đàm "dài và thiết thực" với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nga Mỹ Ukraine Donald Trump Vladimir Putin
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo