Có hài hòa, thiếu thỏa thuận

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở bang Alaska - Mỹ hôm 15-8 kéo dài hơn so với những cuộc gặp cấp cao trước đó. Vai trò chủ - khách được cảm nhận khác với thông lệ ngoại giao quốc tế ở cuộc họp báo chung khi ông Putin phát biểu trước và với thời lượng dài gần gấp 3 lần ông Donald Trump.

Cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá tích cực về diễn biến và gần như không phàn nàn gì về kết quả cuộc gặp. Có thể thấy được qua đó thiện chí và sự hài hòa giữa họ. Chỉ có điều cuộc gặp kết thúc mà không có thỏa thuận nào được công bố, về quan hệ song phương cũng như về tìm kiếm giải pháp chính trị hòa bình giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Đối với mối quan hệ giữa Mỹ và Nga, dẫu chỉ vậy thôi cũng có được ý nghĩa và tác động tích cực. Quan hệ song phương hiện tại rất tồi tệ và ông Donald Trump thời gian qua tỏ ra rất găng với Nga và cả ông Putin. Vậy mà khi hai người gặp nhau ở Alaska lại thể hiện sự hài hòa với nhau, đàm thảo rất lâu với nhau, cùng đánh giá tích cực về cuộc gặp, tổ chức họp báo chung - tất cả đều là những biểu hiện tích cực và tín hiệu lạc quan về triển vọng sắp tới của quan hệ Mỹ - Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở bang Alaska - Mỹ ngày 15-8 Ảnh: AP

Thực trạng và diễn biến của mối quan hệ này lại liên quan mật thiết và tương tác hữu cơ đến diễn tiến và kết cục của cuộc xung đột ở Ukraine. Trên đường trở về Washington, ông Donald Trump nói với giới báo chí là "Giờ đến lượt Ukraine thương thảo với Nga về ngừng chiến" - như thể đã làm xong phần việc của mình.

Qua đó có thể thấy tuy không hé lộ gì về kết quả cụ thể của cuộc gặp, ông Donald Trump và ông Putin dường như đã đạt được với nhau nhận thức chung về cách thức chấm dứt xung đột ở Ukraine và về những nội dung cơ bản của một giải pháp chính trị cho hòa bình. Xem ra thông điệp của ông Donald Trump gửi tới Ukraine và các đồng minh châu Âu của Ukraine là phía Mỹ đã giải quyết xong vấn đề với Nga nên Ukraine và các đồng minh chỉ có hai lựa chọn là đồng ý với Mỹ hoặc tự thương thảo trực tiếp với Nga.

Ukraine và các đồng minh chắc chắn không hài lòng khi ông Donald Trump đã giúp ông Putin có được thành quả quan trọng mới về chính trị thế giới, đối ngoại và pháp lý quốc tế. Phe phương Tây tìm mọi cách cô lập ông Putin về chính trị thì ông Donald Trump lại trải thảm đỏ đón ông Putin trên lãnh thổ Mỹ. Với diễn biến này, ông Donald Trump tạo cho ông Putin cơ hội rất hiếm có và quý giá để hiện diện trực tiếp trong thế giới phương Tây, đồng thời thể hiện vai trò, ảnh hưởng của Nga cũng như của chính Tổng thống Putin. Cuộc gặp chưa đạt được thỏa thuận lớn nào nhưng vẫn rất có lợi cho nước Nga và cá nhân ông Putin trên nhiều phương diện.

Sau cuộc gặp trên, ông Donald Trump và ông Vladimir Putin chắc sẽ sớm có những cuộc điện đàm, gặp gỡ trực tuyến hoặc cả trực tiếp mới để vừa thúc đẩy quan hệ song phương vừa cùng nhau vận hành tiến trình tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Ukraine. Trước mắt, tổng thống Mỹ sẽ trao đổi thông tin, thuyết phục và cả gây áp lực tới Ukraine và các đồng minh của Kiev ở châu Âu để họ buông bỏ bớt những điều kiện tiên quyết và chấp nhận nhượng bộ cơ bản cho Nga để Moscow chịu đi vào thương thảo, chấp nhận ngừng và tiến tới chấm dứt xung đột. Nhưng cũng không loại trừ khả năng ông Donald Trump lại làm găng với Nga như trước cuộc gặp ở Alaska.

Tổng thống Ukraine sắp đến Mỹ Trên đường từ Alaska về Washington sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15-8 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số nhà lãnh đạo NATO. Ông Zelensky sau đó cho hay ông Donald Trump đã mời ông đến Washington vào tuần tới, có thể là ngày 18-8, để hội đàm trực tiếp. Tổng thống Ukraine mô tả cuộc điện đàm này là "dài và thiết thực" và cho biết trong cuộc gặp ở Washington sắp tới, họ dự kiến thảo luận tất cả các chi tiết liên quan đến việc chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra ở đất nước của ông. Ông cho biết cũng đã nhận được những tín hiệu tích cực từ phía Mỹ liên quan việc tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine. Bên cạnh đó, ông Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của các nước châu Âu trong tiến trình hòa bình, đồng thời ủng hộ đề xuất của ông Donald Trump về một cuộc họp ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga. Trước đó cùng ngày 15-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng bộ trưởng ngoại giao hai nước và các trợ lý thân cận đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn 2 giờ rưỡi tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở bang Alaska - Mỹ. Theo AP, tại cuộc họp báo chung sau thượng đỉnh, Tổng thống Putin cho biết ông và người đồng cấp Mỹ đã đạt được "sự hiểu biết chung" về tình hình Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow lâu nay vẫn thực sự quan tâm đến việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine nhưng nhấn mạnh tất cả nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng phải được loại bỏ. Tổng thống Putin khẳng định ông đồng ý với tổng thống Mỹ về việc bảo đảm an ninh cho Ukraine và Moscow sẵn sàng hợp tác, đồng thời nói rằng ông hy vọng Kiev và chính phủ các nước châu Âu khác sẽ nhìn nhận vấn đề này theo hướng xây dựng. Tổng thống Nga cũng dành nhiều lời ca ngợi người đồng cấp Mỹ, bày tỏ hy vọng quan hệ Nga - Mỹ nên "lật trang mới và quay lại hợp tác". Trong phần phát biểu ngắn gọn của mình, Tổng thống Donald Trump cho biết ông và người đồng cấp Nga đã thống nhất về nhiều vấn đề, mặc dù vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào vì "vẫn còn một vài điểm cần bàn thảo, bao gồm một điểm quan trọng". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các bên có cơ hội rất tốt để đạt được hiệu quả. Tổng thống Mỹ còn mô tả hội nghị thượng đỉnh tại Alaska là "cực kỳ hiệu quả", dù vẫn cần làm thêm nhiều để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Anh Thư



