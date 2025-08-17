Điểm nóng xung đột ngày 17-8: Hé lộ đề xuất bảo đảm an ninh Mỹ dành cho Ukraine

Theo CNN, thông tin trên được Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và một nguồn tin trong giới ngoại giao xác nhận ngày 16-8, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng lãnh đạo châu Âu.

"Nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine, phía Mỹ đề xuất dạng bảo đảm không thuộc Điều 5 NATO, và ông Putin được cho là đã nhất trí với điều này" - nguồn tin ngoại giao nói.

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trò chuyện tại Vatican trước khi tham dự tang lễ Giáo hoàng Francis. Ảnh: AP.

Điều 5 NATO quy định đòn tấn công quân sự vào một thành viên sẽ bị coi là đòn tấn công vào toàn liên minh.

Bà Meloni, người tham gia cuộc gọi, xác nhận ông Donald Trump đã nêu ý tưởng về cam kết "lấy ý tưởng" từ Điều 5. Trong thông cáo, bà nói: "Xuất phát điểm của đề xuất này là việc định nghĩa một điều khoản an ninh tập thể, cho phép Ukraine nhận được sự hỗ trợ từ tất cả đối tác, bao gồm Mỹ. Những đối tác này sẽ sẵn sàng hành động nếu Ukraine bị tấn công một lần nữa".

Ukraine từ lâu đã mong muốn gia nhập NATO nhưng Nga trước đó đã coi đây là nguyên nhân dẫn đến xung đột. Tổng thống Mỹ nhiều lần loại trừ khả năng Ukraine trở thành thành viên liên minh quân sự này.

Theo nguồn tin ẩn danh trong giới ngoại giao, phía Mỹ lần đầu nêu ý tưởng về bảo đảm an ninh này trong cuộc nói chuyện trực tiếp giữa ông Donald Trump và ông Zelensky, sau đó đã lặp lại trong cuộc gọi chung với các lãnh đạo châu Âu.

Tổng thống Zelensky dự kiến có mặt tại Washington ngày 18-8 để hội đàm với Tổng thống Donald Trump, trong đó có thể bàn tới khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nga - Ukraine với sự tham gia của châu Âu, cũng như bàn về các vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh.

Song song, phía Pháp cho biết lãnh đạo Anh, Pháp và Đức sẽ có cuộc họp trực tuyến ngày 17-8 với các đồng minh của Ukraine để bàn bước đi hướng tới hòa bình. Trong tuyên bố chung một ngày trước, các lãnh đạo châu Âu khẳng định Nga "không thể có quyền phủ quyết Ukraine gia nhập EU và NATO".