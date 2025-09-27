Cơ hội bứt tốc của thầy trò ông Lê Huỳnh Đức

Chạm trán chủ nhà Sông Lam Nghệ An lúc 18 giờ ngày 27-9 (FPT Play) là cơ hội để CLB Công an TP HCM giành điểm số, bứt tốc trên bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau 5 vòng đấu.

Qua 5 trận, đội chủ sân Thống Nhất giành 3 chiến thắng, 1 hòa, tạm xếp thứ 3 bảng xếp hạng. Nếu có thêm 3 điểm ở màn chạm trán trên sân Vinh, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức sẽ gây bất ngờ khi soán ngôi dẫn đầu. Đầu tư mạnh vào nhân lực, đội bóng ngành Công an dần hình thành "cỗ máy" vận hành trơn tru đấu pháp chiến thuật tấn công đa dạng. Với 6 pha lập công từ nhiều tình huống tấn công như: "không chiến", tạt cánh, phối hợp trung lộ, phản công nhanh và cố định.

HLV Lê Huỳnh Đức biết cách kết hợp kinh nghiệm và sức trẻ, hòa quyện sức mạnh ngoại binh cùng nội binh trải đều 3 tuyến, tạo nên tập thể khó bị đánh bại. Qua 3 trận đấu trên sân nhà ở mùa này, đội chủ sân Thống Nhất bất bại, gồm 2 chiến thắng.

CLB Công an TP HCM hướng mục tiêu thắng trận trên sân Vinh. Ảnh: QUỐC AN

Trong khi các ngôi sao tấn công Nguyễn Tiến Linh, Endrick Dos Santos, Nguyễn Thái Quốc Cường và Bùi Văn Bình đã "thông nòng" thì hàng thủ tiếp tục thể hiện phong độ thi đấu ổn định, mang lại sự vững chắc. Thủ thành Patrick Lê Giang cùng hàng hậu vệ giàu kinh nghiệm và bản lĩnh, đã liên tục làm nản lòng các chân sút hàng đầu V-League.

Sự bọc lót kín kẽ khâu phòng ngự cũng giúp Công an TP HCM thắng Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Becamex TP HCM và cầm hòa đương kim vô địch Nam Định ở những vòng đấu vừa qua.

Trung vệ Matheus Felipe nổi bật với khả năng "không chiến", phán đoán tình huống nhanh, tranh chấp mạnh mẽ và đánh chặn hiệu quả. Endrick làm chủ khu trung tuyến nhờ nền tảng thể lực bền bỉ và nhãn quan kiến thiết nhạy bén. Trong khi đó, "máy chạy" Utizig Raphael thể hiện kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng bứt tốc cao và dứt điểm chuẩn xác từ hành lang cánh.

"Chảo lửa" sân Vinh sẽ là thử thách lớn với thầy trò ông Đức khi họ phải đối mặt với áp lực từ sự cuồng nhiệt trên các khán đài. Đội bóng xứ Nghệ cũng chưa thua trên sân nhà, từng thắng Nam Định và hòa Hà Tĩnh.