Cơ hội bứt tốc của thầy trò ông Lê Huỳnh Đức

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá

Cơ hội bứt tốc của thầy trò ông Lê Huỳnh Đức

T.Phước

Qua 5 trận, đội chủ sân Thống Nhất giành 3 chiến thắng, 1 hòa, tạm xếp thứ 3 bảng xếp hạng

Chạm trán chủ nhà Sông Lam Nghệ An lúc 18 giờ ngày 27-9 (FPT Play) là cơ hội để CLB Công an TP HCM giành điểm số, bứt tốc trên bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau 5 vòng đấu.

Qua 5 trận, đội chủ sân Thống Nhất giành 3 chiến thắng, 1 hòa, tạm xếp thứ 3 bảng xếp hạng. Nếu có thêm 3 điểm ở màn chạm trán trên sân Vinh, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức sẽ gây bất ngờ khi soán ngôi dẫn đầu. Đầu tư mạnh vào nhân lực, đội bóng ngành Công an dần hình thành "cỗ máy" vận hành trơn tru đấu pháp chiến thuật tấn công đa dạng. Với 6 pha lập công từ nhiều tình huống tấn công như: "không chiến", tạt cánh, phối hợp trung lộ, phản công nhanh và cố định.

HLV Lê Huỳnh Đức biết cách kết hợp kinh nghiệm và sức trẻ, hòa quyện sức mạnh ngoại binh cùng nội binh trải đều 3 tuyến, tạo nên tập thể khó bị đánh bại. Qua 3 trận đấu trên sân nhà ở mùa này, đội chủ sân Thống Nhất bất bại, gồm 2 chiến thắng.

Cơ hội bứt tốc của thầy trò ông Lê Huỳnh Đức- Ảnh 1.

CLB Công an TP HCM hướng mục tiêu thắng trận trên sân Vinh. Ảnh: QUỐC AN

Trong khi các ngôi sao tấn công Nguyễn Tiến Linh, Endrick Dos Santos, Nguyễn Thái Quốc Cường và Bùi Văn Bình đã "thông nòng" thì hàng thủ tiếp tục thể hiện phong độ thi đấu ổn định, mang lại sự vững chắc. Thủ thành Patrick Lê Giang cùng hàng hậu vệ giàu kinh nghiệm và bản lĩnh, đã liên tục làm nản lòng các chân sút hàng đầu V-League.

Sự bọc lót kín kẽ khâu phòng ngự cũng giúp Công an TP HCM thắng Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Becamex TP HCM và cầm hòa đương kim vô địch Nam Định ở những vòng đấu vừa qua.

Trung vệ Matheus Felipe nổi bật với khả năng "không chiến", phán đoán tình huống nhanh, tranh chấp mạnh mẽ và đánh chặn hiệu quả. Endrick làm chủ khu trung tuyến nhờ nền tảng thể lực bền bỉ và nhãn quan kiến thiết nhạy bén. Trong khi đó, "máy chạy" Utizig Raphael thể hiện kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng bứt tốc cao và dứt điểm chuẩn xác từ hành lang cánh.

"Chảo lửa" sân Vinh sẽ là thử thách lớn với thầy trò ông Đức khi họ phải đối mặt với áp lực từ sự cuồng nhiệt trên các khán đài. Đội bóng xứ Nghệ cũng chưa thua trên sân nhà, từng thắng Nam Định và hòa Hà Tĩnh.

Cơ hội bứt tốc của thầy trò ông Lê Huỳnh Đức- Ảnh 2.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo