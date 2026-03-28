Gia Lai thu hút đầu tư hơn 32 tỉ USD

Ngày 28-3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2026 với chủ đề "Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số".



Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách - Chiến lược Trung ương; ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng các lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai và hơn 1.000 đại biểu, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia

Tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, tập trung giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; nêu định hướng phát triển với các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư như: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch, dịch vụ và logistics.

Một trong những lợi thế nổi bật của Gia Lai là quy mô diện tích và nguồn tài nguyên phong phú. Sau sáp nhập, Gia Lai có diện tích trên 21.500 km², lớn thứ hai cả nước; dân số hơn 3,5 triệu người với 35 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Địa phương này sở hữu hơn 600.000 ha rừng cùng quỹ đất nông nghiệp rộng lớn, tạo nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các mô hình tăng trưởng bền vững.

Gia Lai còn có vị trí địa lý chiến lược khi nằm trên các trục kết nối Đông – Tây và Bắc – Nam. Gia Lai đóng vai trò cầu nối giữa duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, đồng thời là cửa ngõ ra biển Đông của khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Lợi thế này mở ra cơ hội lớn trong phát triển logistics liên vùng, giao thương quốc tế, công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Hội nghị đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác 273 dự án, với tổng vốn đăng ký và dự kiến đầu tư lên tới 838.000 tỉ đồng (hơn 32 tỉ USD).

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách - Chiến lược Trung ương - tham quan một số sản phẩm được trưng bày tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cam kết tỉnh sẽ đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của nhà đầu tư làm thước đo hiệu quả điều hành. Gia Lai sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng cường minh bạch thông tin và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.



Các sở, ngành được yêu cầu chủ động cung cấp thông tin quy hoạch, kết nối chuỗi cung ứng, xúc tiến thương mại và hỗ trợ mở rộng thị trường. Chính quyền tỉnh Gia Lai xác định rõ vai trò "kiến tạo phát triển", đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, các doanh nghiệp đầu tư vào Gia Lai cần phát huy tinh thần trách nhiệm, hợp tác lâu dài và phát triển bền vững. Khi được cấp chủ trương đầu tư, các doanh nghiệp cần triển khai dự án đúng tiến độ, đúng cam kết, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tuân thủ pháp luật và chú trọng yếu tố bảo vệ môi trường; gắn hoạt động đầu tư với trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng hệ sinh thái sản xuất – kinh doanh bền vững.