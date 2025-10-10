HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Góc nhìn

Cơ hội để vươn tầm toàn cầu

PGS-TS Trần Đình Thiên, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ

TP HCM mới đang ở một tầm vóc, thế và lực hoàn toàn khác trước.

Trong đó, lợi thế về quy mô là một điểm cộng nổi trội, khi sau mở rộng không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, mà còn là biểu tượng của tinh thần tiên phong, đổi mới và khát vọng vươn tầm quốc tế.

Trong ngày 9-10, Đoàn Đại biểu TP HCM cũng họp để trình Quốc hội góp ý cho các dự án sửa đổi luật, trong đó có những nội dung quan trọng về thể chế, nhằm giúp thành phố chủ động và sáng tạo hơn trong lộ trình phát triển. Đây được xem là bước đi cần thiết để tạo "khung thể chế đặc thù" - cho phép TP HCM phát huy vai trò đầu tàu, nơi thử nghiệm các mô hình kinh tế, quản trị và đô thị tiên tiến.

Sau khi sáp nhập, TP HCM mới đang cộng hưởng sức mạnh từ 3 trụ cột kinh tế lớn: dịch vụ - thương mại - công nghiệp; đô thị - cảng biển - du lịch và đô thị sáng tạo - công nghiệp công nghệ cao. Mỗi tổ hợp kinh tế mang trong mình một vai trò riêng: từ trung tâm logistics, thương mại quốc tế đến đô thị sáng tạo, nơi quy tụ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và phát triển công nghệ cao. Tất cả hợp lại tạo nên một TP HCM có quy mô, tiềm lực và tầm ảnh hưởng vượt trội - một "siêu đô thị vùng" thực thụ.

Để khai thác hết lợi thế đó, thành phố cần những cơ chế và chính sách đột phá, tương xứng với tầm vóc mới. Cần giải quyết bài toán tắc nghẽn hạ tầng, cải thiện giao thông và nhất là phải thể hiện vai trò dẫn dắt trong kinh tế xanh, chuyển đổi số và cạnh tranh toàn cầu. Muốn vậy, cần bản lĩnh đối diện thực tế, đánh giá đúng năng lực và tận dụng sức mạnh tổng hợp của cả nước để vươn lên.

Điển hình như khu vực Bình Dương (cũ) đang nổi lên với mô hình "đô thị sáng tạo toàn cầu", gợi mở hướng đi mới cho TP HCM trong việc xác định sản phẩm đặc trưng và năng lực cạnh tranh quốc tế - đặc biệt ở các lĩnh vực mũi nhọn như bán dẫn, chip, trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong tầm nhìn phát triển vùng, TP HCM phải được đặt trong mối tương tác với Đông Nam Bộ. Nếu Đồng Nai, Tây Ninh cùng phát triển đô thị hiện đại, cơ chế chính sách phải được đồng bộ, cùng hướng đến tạo sức bật cho toàn khu vực - lấy TP HCM làm hạt nhân bứt phá.

Quan trọng hơn, TP HCM cần được nhìn nhận bằng một tư duy tươi mới. Không chỉ là mở rộng không gian mặt đất mà còn là mở ra không gian biển, không gian bầu trời - như các dự án đường sắt trên cao, sân bay mới; cùng với không gian số và không gian văn hóa - những yếu tố cấu thành bản sắc của một thành phố toàn cầu trong tương lai. Đặc biệt, Cần Giờ - nơi tương lai sẽ tìm đến, khi đang mở ra đô thị biển với nhiều tập đoàn đang đầu tư.

Ngay lúc này, TP HCM phải có tầm nhìn đầu tàu, đua với thế giới - phải tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm sau khi đã có quy mô vượt bậc, tổ hợp nhiều hơn những lợi thế, có điều kiện đua tranh quốc tế. Khi đó, TP HCM sẽ vươn tầm toàn cầu. 

