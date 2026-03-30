Thể thao

Cơ hội "đòi nợ" của tuyển Việt Nam

Tường Phước

Trước cuộc tái đấu, tương quan lực lượng giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia có sự thay đổi đáng kể và kết quả chỉ thực sự có ý nghĩa với chủ nhà

So với trận thắng đậm 4-0 trước tuyển Việt Nam tại lượt đi, tuyển Malaysia hiện nay không còn giữ được bộ khung từng tạo nên sức mạnh vượt trội ở đầu chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển Malaysia suy yếu

Tuyển Malaysia chắc chắn thiếu vắng 7 cầu thủ nhập tịch từng góp mặt trong chiến thắng 4-0 ở lượt đi trước tuyển Việt Nam. Những nhân tố trụ cột trong lối chơi giàu tốc độ, thể lực và pressing tầm cao của đội bóng này không được tham dự trận tái đấu vì án phạt "treo giò".

Sự thiếu hụt này khiến sức mạnh tổng thể của tuyển Malaysia bị ảnh hưởng rõ rệt. Những pha chuyển trạng thái nhanh - vũ khí từng khiến hàng thủ Việt Nam "vỡ trận" - khó có thể duy trì hiệu quả khi các mắt xích quan trọng không còn. Bên cạnh đó, việc phải sử dụng các phương án thay thế khiến tính gắn kết trong đội hình "Hổ Malay" bị đặt dấu hỏi.

Dẫu vậy, tuyển Malaysia vẫn không phải là đối thủ dễ bị xem thường. Họ sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch có chất lượng chuyên môn tốt, cùng nền tảng thể lực sung mãn. Lối chơi trực diện, tốc độ và không ngại va chạm vẫn là bản sắc của đội bóng này. Việc âm thầm hội quân cho thấy họ đang "giấu bài", sẵn sàng tạo bất ngờ bằng những nhân tố mới.

Tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế hơn tuyển Malaysia trong trận tái đấu vào ngày 31-3. (Ảnh: VFF)

Tuyển Việt Nam nắm lợi thế chiến thuật

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam đang có sự ổn định nhất định về lực lượng. Bộ khung đội hình được duy trì với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giúp lối chơi của đội ngày càng rõ nét hơn.

Tuyển Việt Nam có phần nhỉnh hơn ở khả năng tổ chức và kiểm soát thế trận. Tuyến giữa với dàn sao hàng đầu V-League như Quang Hải, Hoàng Đức, Hoàng Hên vận hành linh hoạt, hỗ trợ tốt cho cả phòng ngự lẫn tấn công. Đáng chú ý, các pha đánh biên đang trở thành phương án hiệu quả, giúp đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Tuy nhiên, điểm yếu nơi hàng thủ tuyển Việt Nam vẫn là điều cần lưu tâm. Khả năng chống bóng bổng và phòng ngự ở 2 biên chưa thực sự chắc chắn. Nếu tuyển Malaysia tận dụng tốt những khoảng trống này, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể gặp khó.

Xét tương quan mọi mặt, ưu thế tạm nghiêng nhẹ về phía tuyển Việt Nam. Đội Malaysia suy giảm sức mạnh vì thiếu trụ cột trong khi tuyển Việt Nam có sự ổn định lẫn lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ và kết quả trận đấu sẽ phụ thuộc vào khả năng tận dụng cơ hội cũng như bản lĩnh thi đấu của mỗi đội.

Đây được xem là thời cơ để tuyển Việt Nam "đòi nợ" và thầy trò ông Kim Sang-sik cần biết cách duy trì sự tập trung, tăng hiệu quả trong lối chơi để hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng. 

Tuyển Malaysia mang 13 cầu thủ gốc nước ngoài sang Việt Nam

Tuyển Malaysia mang 13 cầu thủ gốc nước ngoài sang Việt Nam

(NLĐO) - Sau 4 ngày tập huấn tại Thái Lan, đội tuyển Malaysia đã di chuyển sang Việt Nam, sẵn sàng cho lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Bóng đá Việt Nam: Đừng "thu nhỏ" đội tuyển!

Đừng để vài cái tên làm lu mờ cả tập thể. Đó là câu chuyện tưởng nhỏ mà không nhỏ về đội tuyển bóng đá Việt Nam sau trận giao hữu thắng Bangladesh 3-0.

Bóng đá Việt Nam và Indonesia: Hai hướng đi, một đích đến World Cup

(NLĐO) - Chiến thắng trước những đối thủ yếu chỉ là phần nổi. Điều đáng nói hơn nằm ở cách Việt Nam và Indonesia đang chọn con đường cho tương lai.

