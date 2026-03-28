Nguyễn Xuân Son nói gì trước trận tiếp đón Malaysia?

Hướng tới trận gặp Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31-3, Nguyễn Xuân Son khẳng định đã sẵn sàng xung trận với thể trạng sung mãn, đồng thời kỳ vọng sẽ ghi dấu ấn trong ngày trở lại “ngôi nhà” quen thuộc.

Cập nhật về chấn thương gặp phải trước trận giao hữu với Bangladesh, Xuân Son cho biết đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng trở lại với trạng thái tốt nhất. “Trước trận vừa rồi, tôi có chút vấn đề ở chân, nhưng hiện tại mọi thứ đã ổn. Tôi đã hồi phục tốt và đang đạt 100% thể lực” - tiền đạo nhập tịch gốc Brazil khẳng định.

Hướng tới trận đấu với Malaysia, Xuân Son mong muốn được ra sân trình diễn trên sân nhà của CLB Nam Định, nơi anh đang khoác áo CLB Nam Định. Son khẳng định đây là một trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ về chuyên môn mà còn ở khía cạnh cảm xúc cá nhân.

“Thiên Trường là một sân vận động rất đặc biệt với tôi, giống như ngôi nhà của mình vậy. Tôi đã chờ đợi cơ hội được chơi một trận đấu như thế này từ lâu rồi. Được thi đấu tại đây càng khiến mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn” - Xuân Son chia sẻ.

Tiền đạo của tuyển Việt Nam cũng đặt mục tiêu cùng toàn đội giành chiến thắng, đồng thời hy vọng có thể ghi bàn để dành tặng người hâm mộ. Đáng chú ý, trận đấu diễn ra ngay dịp sinh nhật của Xuân Son, càng làm tăng thêm ý nghĩa đặc biệt đối với cá nhân anh.

Liên quan đến sự phối hợp với tân binh Đỗ Hoàng Hên, Xuân Son cho biết dù toàn đội chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau nhưng riêng anh rất hợp ý với cựu đồng đội từng khoác chung màu áo Bình Định, Nam Định.

“Chúng tôi đã chơi cùng nhau một thời gian nên không có nhiều khác biệt. Chỉ cần thêm thời gian để kết nối tốt hơn với các đồng đội khác” chân sút nhập tịch nói thêm.

Khép lại phần chia sẻ, Xuân Son khẳng định toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, nỗ lực hết mình để mang lại niềm vui cho người hâm mộ trong trận đấu quan trọng sắp tới.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị với buổi tập cuối tại Hà Nội vào chiều mai trước khi di chuyển về Ninh Bình, chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia.