Tuyển Malaysia mang 13 cầu thủ gốc nước ngoài sang Việt Nam

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Sau 4 ngày tập huấn tại Thái Lan, đội tuyển Malaysia đã di chuyển sang Việt Nam, sẵn sàng cho lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Nặng ý nghĩa danh dự

Tối qua (28-3), tuyển Malaysia đã có mặt tại sân bay Nội Bài, sau đó di chuyển đến Ninh Bình nhằm chuẩn bị cho trận tái đấu Việt Nam trên Đội tuyển Việt Namvào ngày 31-3. Thầy trò HLV Peter Cklamovski cho thấy tâm lý thoải mái trước cuộc chạm trán mang tính thủ tục nhưng nặng ý nghĩa danh dự.

Tuyển Malaysia mang 13 cầu thủ gốc nước ngoài sang Việt Nam - Ảnh 1.

Việt Nam từng nhận thất bại 0-4 trước Malaysia hồi tháng 6-2025 (Ảnh: AFC)

Trong lực lượng sang Việt Nam lần này, "Harimau Malaya" mang theo 23 thành viên ban huấn luyện, hậu cần cùng 28 cầu thủ. Đáng chú ý, gần 50% số cầu thủ của tuyển Malaysia có gốc gác nước ngoài.

Theo đó, sau khi loại bỏ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", đoàn quân HLV Peter Cklamovski vẫn còn sự phục vụ của 10 cầu thủ lai và 3 cầu thủ nhập tịch. Một số cái tên nổi bật có thể kể đến như tiền vệ Nooa Laine đã khoác áo các đội trẻ Phần Lan, hậu vệ Daniel Ting gốc Anh hiện thuộc biên chế CLB Ratchaburi (Thái Lan) hay trung phong Paulo Josué gốc Brazil.

Ngoài ra, hậu vệ phải Dion Cools là một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm nhất. Cầu thủ sinh năm 1996 từng ra sân 18 trận cho U21 Bỉ, có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo ở U21 Euro 2019. Sau thời gian thi đấu tại nhiều CLB của Bỉ, Đan Mạch, Cộng hòa Czech và Thái Lan, Cools đang góp mặt ở J-League cùng Cerezo Osaka.

Hai cái tên được bổ sung trong đợt này của tuyển Malaysia là Syahmi Safari và Feroz Baharudin. Cả 2 đều khoác áo Johor DT, đội bóng thống trị Giải Vô địch quốc gia Malaysia trong nhiều năm nay.

Muốn giành chiến thắng

Hiện tại, toàn đội tuyển Malaysia đang có quyết tâm cao, sẵn sàng khẳng định năng lực bản thân sau những bê bối pháp lý ngoài sân cỏ thời gian gần đây. Hậu vệ Daniel Ting khẳng định: "Tinh thần của mọi người rất tích cực. Dù không còn cơ hội cạnh tranh suất dự Asian Cup 2027, chúng tôi vẫn muốn giành chiến thắng cho Malaysia".

Tuyển Malaysia mang 13 cầu thủ gốc nước ngoài sang Việt Nam - Ảnh 2.

Tuyển Malaysia có buổi khởi động nhẹ sau khi đến Ninh Bình (Ảnh: Malaysia NT)

Cựu HLV trưởng của "Harimau Malaya" Datuk Dollah Salleh cho rằng đội nhà hoàn toàn có thể đánh bại Việt Nam ngay cả khi không còn nhóm cầu thủ nhập tịch trái phép. Trước đây, ông từng dẫn dắt tuyển Malaysia hạ gục những "chiến binh sao vàng" với tỉ số 4-2 ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 ngay trên sân Mỹ Đình.

Theo Salleh, thầy trò HLV Peter Cklamovski được đầu tư kỹ lưỡng hơn so với tập thể hơn 10 năm trước. "Không có chuyện chúng ta không thể thắng ở Việt Nam. Ngay cả khi thiếu 7 cầu thủ (nhập tịch "lậu"), Malaysia hiện tại chuẩn bị tốt hơn đội hình năm 2014 của tôi. Chúng tôi đã từng làm được điều đó, và chúng tôi có thể làm lại lần nữa" - ông Salleh nhận xét.

Dù vậy, báo chí Malaysia bày tỏ nhiều lo ngại trước thử thách sắp tới. Tờ The Star viết: "Đội tuyển Việt Nam đầy khí thế có thể là quá sức đối với hàng phòng ngự "Harimau Malaya". Sự trở lại của tiền đạo xuất sắc Nguyễn Xuân Son được kỳ vọng sẽ tạo ra mối đe dọa đáng kể khi họ tìm cách phục thù Malaysia".

Tuyển Malaysia mang 13 cầu thủ gốc nước ngoài sang Việt Nam - Ảnh 3.

Báo chí Malaysia đánh giá cao năng lực của Đỗ Hoàng Hên (Ảnh: VFF)

Tờ New Straits Times phân tích: "Đỗ Hoàng Hên có thể mang đến sự sáng tạo và tầm nhìn cho tuyến giữa. Xuân Son đang lấy lại phong độ sau chấn thương đùi. Các ngôi sao nhập tịch này của Việt Nam sẽ thử thách bản lĩnh của đoàn quân HLV Peter Cklamovski".


Nguyễn Xuân Son nói gì trước trận tiếp đón Malaysia?

Nguyễn Xuân Son nói gì trước trận tiếp đón Malaysia?

(NLĐO) - Trong buổi tập chuẩn bị cho trận tái đấu Malaysia của tuyển Việt Nam, chân sút Nguyễn Xuân Son cho biết đã hồi phục tốt và đang đạt 100% thể lực

Thầy trò HLV Kim Sang-sik cởi bỏ áp lực

2/3 bàn thắng của tuyển Việt Nam đến từ những pha tạt bóng vào vòng cấm và dứt điểm đa dạng, hiểm hóc

Bóng đá Việt Nam: Đừng "thu nhỏ" đội tuyển!

Đừng để vài cái tên làm lu mờ cả tập thể. Đó là câu chuyện tưởng nhỏ mà không nhỏ về đội tuyển bóng đá Việt Nam sau trận giao hữu thắng Bangladesh 3-0.

