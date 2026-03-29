Việt Nam và cách tiếp cận vì tương lai

Với Việt Nam là đi chắc để xây nền, còn Indonesia tăng tốc để bứt phá. Nhưng phía sau những lựa chọn ấy là câu chuyện lớn hơn: World Cup!

Tuyển Việt Nam đang ổn định trong cách vận hành

Chiến thắng 3-0 trước Bangladesh - đối thủ kém tới 78 bậc FIFA - giúp tuyển Việt Nam hoàn tất bước chạy đà cần thiết trước cuộc đối đầu Malaysia ngày 31-3. Cùng thời điểm, Indonesia thắng đối thủ kém hơn 33 bậc là Saint Kitts & Nevis 4-0, rồi lập tức bước vào thử thách lớn hơn với Bulgaria, đội bóng hơn họ 36 bậc tại FIFA Series.

Nhìn từ bên ngoài, cả Việt Nam và Indonesia đều đang đi theo kịch bản quen thuộc, thắng dễ để tạo đà, sau đó nâng cấp đối thủ. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, bóng đá Việt Nam và Indonesia không còn chỉ khác nhau ở trận giao hữu, mà khác nhau ở cách tiếp cận tương lai.

Ổn định và nghĩ xa

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam đang vận hành trên nền tảng quen thuộc: tổ chức chặt chẽ, kỷ luật, kiểm soát, những giá trị từng tạo nên thành công dưới thời Park Hang-seo. Trận thắng Bangladesh không mang nhiều ý nghĩa về trình độ, nhưng cho thấy sự ổn định trong cách vận hành.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là bóng đá Việt Nam (BĐVN) không còn nghĩ ngắn hạn như trước. Tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China - Tây An 2026, U23 Việt Nam không đặt nặng thành tích. HLV Đinh Hồng Vinh thẳng thắn: mục tiêu quan trọng nhất là kiểm tra hệ thống vận hành trước các đối thủ mạnh, qua đó xác định vị trí của mình trong hành trình phát triển.

Đó là một thay đổi về tư duy: không đi để khẳng định, mà đi để định vị. Đó là lý do VFF cử đội hình U21 tham dự giải trong khi các đối thủ Trung Quốc, Triều Tiên, Thái Lan là đội hình U23.

Song song đó, quyết định của VFF khi cử đội U21 dự ASIAD 2026 thay vì U23+3 cũng cho thấy một bước chuyển rõ rệt. Từ chỗ dốc lực để tìm thành tích, BĐVN chuyển sang hy sinh ngắn hạn để đầu tư dài hạn. ASIAD giờ không còn là đích đến, mà trở thành trạm trung chuyển cho các cầu thủ trẻ.

Bóng đá Việt Nam không còn nghĩ ngắn hạn như trước

Cách làm này không mới trong bóng đá thế giới: Nhật Bản từng mang đội hình U21 dự ASIAD 2018 để chuẩn bị cho Olympic, chấp nhận thành tích không cao để đổi lấy một thế hệ cầu thủ trưởng thành. Việt Nam đang đi theo hướng đó: chậm hơn ở hiện tại, nhưng chắc hơn cho tương lai.

Tham vọng World Cup của Việt Nam và Indonesia

Indonesia dưới thời HLV John Herdman lại chọn cách đi nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Chiến thắng 4-0 trước Saint Kitts & Nevis chỉ là bước khởi đầu. Điều đáng chú ý nằm ở tuyên bố: Indonesia đặt mục tiêu đoạt vé tham dự vòng chung kết World Cup 2030.

HLV John Herdman

Đó không chỉ là khẩu hiệu. LĐBĐ Indonesia đang xây dựng một cấu trúc mang tính hệ thống, đồng bộ các cấp đội tuyển, tận dụng nguồn cầu thủ nhập tịch và chủ động tìm đối thủ mạnh để kiểm tra năng lực. Indonesia không ngại thử thách, việc đối đầu Bulgaria ngay sau một chiến thắng dễ là minh chứng rõ ràng, họ muốn biết mình đang ở đâu so với chuẩn châu lục, thậm chí thế giới.

Chiến thắng 4-0 trước Saint Kitts & Nevis chỉ là bước khởi đầu

Nếu chỉ nhìn tỉ số 3-0 và 4-0, rất khó để phân định hơn thua. Nhưng khác biệt thực sự nằm ở nhịp độ phát triển: Việt Nam điều chỉnh, tích lũy, xây nền; Indonesia tăng tốc, thử nghiệm, bứt phá. Một bên đang chuyển mình theo hướng dài hạn nhưng có kiểm soát, một bên chấp nhận rủi ro để rút ngắn hành trình.

Khi HLV Herdman nói về World Cup 2030, Indonesia đã đặt ra một cột mốc cụ thể.

Còn với Việt Nam, câu chuyện World Cup không còn là điều xa lạ, nhưng cách tiếp cận đang thực tế hơn: xây nền từ trẻ, điều chỉnh hệ thống thi đấu, tạo chu kỳ phát triển cầu thủ.

Việt Nam đã bắt đầu đi trên con đường có tính toán, thay vì chỉ chạy theo từng giải đấu.

Kiên định với con đường đã chọn

Cuộc so sánh giữa Việt Nam và Indonesia, đến lúc này, không còn là câu chuyện hơn thua trên bảng xếp hạng FIFA hay những chiến thắng giao hữu, mà là sự khác biệt giữa hai triết lý phát triển. Indonesia chọn đi nhanh, chấp nhận rủi ro để tìm bước nhảy vọt. Việt Nam chọn đi chắc, xây nền từ gốc để phát triển bền vững.

BĐVN lúc này không phải là thay đổi hướng đi, mà là kiên định với con đường đã chọn

Và nếu buộc phải chọn một hướng đi có khả năng đưa bóng đá tiến xa trong dài hạn, thì câu trả lời nghiêng về Việt Nam. Bởi World Cup không phải là đích đến của những cú tăng tốc ngắn hạn, mà là kết quả của một nền bóng đá được xây dựng có hệ thống, có chiều sâu và có tính kế thừa.

Vì thế, vấn đề của BĐVN lúc này không phải là thay đổi hướng đi, mà là kiên định với con đường đã chọn và nâng cấp tốc độ đúng thời điểm.

Nếu làm được điều đó, Việt Nam sẽ có cơ sở để đi xa hơn - theo cách bền vững hơn - trên hành trình chạm đến World Cup.

Đi nhanh có thể giúp Indonesia tạo ra những bước nhảy ấn tượng. Nhưng đi chắc mới giúp Việt Nam không bị loại khỏi cuộc chơi khi guồng quay khắc nghiệt của bóng đá châu Á tăng tốc.



