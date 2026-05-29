HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cơ hội đón dòng vốn Hàn Quốc vào Khu Kinh tế Vân Phong

K. Nam

(NLĐO)- Khánh Hòa kỳ vọng đón luồng đầu tư từ Hàn Quốc với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, logistics và năng lượng.

Sáng 29-5, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cùng Cơ quan Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư nước ngoài vào ngành công thương của tỉnh Khánh Hòa.

Tại hội thảo, các đại biểu đặc biệt quan tâm đến tiềm năng phát triển Khu Kinh tế Vân Phong và cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, logistics và năng lượng.

Khánh Hòa: Mở cơ hội đón dòng vốn Hàn Quốc vào Khu Kinh tế Vân Phong - Ảnh 1.

Một dự án đóng tàu ở Nam Vân Phong

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, cho biết Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam với nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, logistics và năng lượng.

Đặc biệt, định hướng phát triển Khu Kinh tế Vân Phong cùng các cơ chế, chính sách đặc thù đang mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư quốc tế, nhất là doanh nghiệp Hàn Quốc có thế mạnh về công nghiệp, công nghệ và logistics.

"Sự hiện diện của Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam đã góp phần tạo nền tảng hình thành chuỗi giá trị công nghiệp đóng tàu tại Khánh Hòa" - ông Lê Hoàng Tài nhấn mạnh.

Khánh Hòa: Mở cơ hội đón dòng vốn Hàn Quốc vào Khu Kinh tế Vân Phong - Ảnh 2.

Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam ở Khánh Hòa

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp đã trao đổi, đề xuất các giải pháp tăng cường kết nối hợp tác giữa Khánh Hòa với các đối tác Hàn Quốc nhằm thúc đẩy phát triển ngành công thương và kinh tế địa phương theo hướng bền vững, hiệu quả.

Tin liên quan

Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc ký kết 73 thoả thuận hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc ký kết 73 thoả thuận hợp tác

(NLĐO) - Tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, đã ký, trao 73 thoả thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực: Năng lượng, tài chính, công nghệ, hàng không…

Du khách Hàn Quốc tới Việt Nam không cần đổi tiền mặt

(NLĐO) – Du khách Hàn Quốc và người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam có thể quét mã VIETQRGlobal tại hàng trăm nghìn điểm chấp nhận thanh toán.

Lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung thăm Việt Nam

(NLĐO)- 200 doanh nghiệp của Hàn Quốc, trong đó có các tập đoàn hàng đầu như Samsung, SK, LG, Hyundai Motor… sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung.

Xúc tiến đầu tư Bộ Công Thương Hàn Quốc Khánh Hòa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo