Cơ hội đón dòng vốn Hàn Quốc vào Khu Kinh tế Vân Phong

Sáng 29-5, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cùng Cơ quan Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư nước ngoài vào ngành công thương của tỉnh Khánh Hòa.

Tại hội thảo, các đại biểu đặc biệt quan tâm đến tiềm năng phát triển Khu Kinh tế Vân Phong và cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, logistics và năng lượng.

Một dự án đóng tàu ở Nam Vân Phong

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, cho biết Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam với nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, logistics và năng lượng.

Đặc biệt, định hướng phát triển Khu Kinh tế Vân Phong cùng các cơ chế, chính sách đặc thù đang mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư quốc tế, nhất là doanh nghiệp Hàn Quốc có thế mạnh về công nghiệp, công nghệ và logistics.

"Sự hiện diện của Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam đã góp phần tạo nền tảng hình thành chuỗi giá trị công nghiệp đóng tàu tại Khánh Hòa" - ông Lê Hoàng Tài nhấn mạnh.

Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam ở Khánh Hòa

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp đã trao đổi, đề xuất các giải pháp tăng cường kết nối hợp tác giữa Khánh Hòa với các đối tác Hàn Quốc nhằm thúc đẩy phát triển ngành công thương và kinh tế địa phương theo hướng bền vững, hiệu quả.