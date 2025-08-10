Cơ hội nâng cao vị thế quốc gia

Còn khoảng 3 tuần nữa mới bước vào kỳ nghỉ lễ 2-9 nhưng những ngày này, thủ đô Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm của người dân, du khách trong và ngoài nước.

Dịp Quốc khánh 2-9 cùng lễ diễu binh, diễu hành tại Hà Nội là một cơ hội chiến lược để chuyển hóa sức mạnh biểu tượng của sự kiện mang tầm quốc gia thành động lực phát triển du lịch sâu rộng. Đồng thời tạo ra những "xung động" tầm quốc tế để kích cầu và truyền cảm hứng chi tiêu gắn với thực hành du lịch bền vững.

Đây không chỉ là một hoạt động thu hút dòng khách mà còn là điểm khởi phát để thử nghiệm các giải pháp đột phá, nơi nguồn lực công - tư - cộng đồng giao nhau, biến giá trị văn hóa và lịch sử thành lợi ích kinh tế bền vững.

Để khai thác tối đa, không gian lễ hội, các chương trình biểu diễn, triển lãm chuyên đề và tuyến trải nghiệm liên vùng cần được đầu tư gắn với mục tiêu dài hạn về bảo tồn và phát huy di sản. Không gian tổ chức sự kiện phải tích hợp vào hành trình du lịch mở rộng, kết nối di sản, không gian công cộng và điểm đến ven đô. Các lễ hội lớn cần trở thành "nguyên tố kích hoạt" chuỗi sản phẩm liên hoàn, dẫn dắt du khách từ trải nghiệm thị giác hoành tráng đến khám phá văn hóa, ẩm thực và dịch vụ cộng đồng. Khi sự kiện được thiết kế thành hành trình có kết cấu, thời gian lưu trú tăng, chi tiêu bình quân cao hơn, lợi ích phân bổ cho cộng đồng rõ rệt.

Muốn đạt điều này, trước hết cần "khai thông" 3 nhóm vấn đề: điểm nghẽn (hạ tầng kết nối, năng lực quản trị, nhân lực thiếu chuyên môn hóa); điểm rối (chồng chéo quản lý, thông tin phân tán, chính sách thiếu liên kết) và điểm mù (giá trị văn hóa, hệ sinh thái, mạng lưới kinh tế chưa thành sản phẩm du lịch tiêu thụ được). Giải pháp thực thi để làm mạnh dòng chảy năng lượng giá trị du lịch tại Việt Nam bao gồm chuẩn hóa dữ liệu du lịch vùng, thiết lập cơ chế phối hợp quản trị liên hành chính và triển khai đào tạo nghề chuyên sâu.

Các đô thị du lịch nổi bật như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng cần định vị chiến lược để dẫn dắt xu hướng Đông Nam Á, thông qua tổ chức sự kiện quốc tế, phát triển kinh tế sáng tạo gắn với di sản, không gian công cộng chất lượng cao và bảo đảm an toàn. Thương hiệu đô thị phải dựa trên câu chuyện văn hóa độc đáo, khả năng tiếp cận quốc tế, dịch vụ chuyên nghiệp và trải nghiệm đa dạng cho mọi phân khúc. Khi trở thành biểu tượng hòa bình và thịnh vượng, sức hút thương hiệu kéo theo dòng đầu tư và khách chất lượng cao, lan tỏa lợi ích đến vùng lân cận. Cơ chế liên vùng, thương hiệu đô thị dẫn dắt, cùng hạ tầng và công nghệ đồng bộ sẽ tạo thế chủ động cho các điểm đến.

Cùng với sự bùng nổ của du lịch hè, điểm nhấn dịp 2-9, triển vọng tăng trưởng du lịch Việt Nam giai đoạn cuối năm 2025 là rất lớn. Để tận dụng cơ hội này, cần biến các điểm kích hoạt thành hệ thống giải pháp liên kết, chuyển điểm nghẽn, rối, mù thành lợi thế cạnh tranh bền vững.

Đây là thời điểm để Việt Nam định vị tầm ảnh hưởng trong khu vực, biến sức mạnh biểu tượng thành giá trị kinh tế bền vững, đồng thời nuôi dưỡng bản sắc và nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ du lịch quốc tế.

Thái Phương ghi