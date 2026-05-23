Giáo dục

Lên nhận bằng thay trong lễ tốt nghiệp, phụ huynh bật khóc vì quá nhớ con

Tin - ảnh: Huế Xuân

(NLĐO) - Lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp thay con, bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng nghẹn ngào, ôm chặt bó hoa vào lòng rồi rơi nước mắt

Ngày 23-5, Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM tổ chức lễ tốt nghiệp cho gần 200 sinh viên.

Sau phần khen thưởng và tuyên dương sinh viên đạt thành tích xuất sắc, cả hội trường dành riêng một khoảng lặng trang trọng để tri ân và trao bằng tốt nghiệp danh dự cho 3 sinh viên đặc biệt. Đó là những học trò không may qua đời khi hành trình chạm tay vào ước mơ còn dang dở, được nhà trường đặc cách xét tốt nghiệp.

Đứng lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp thay con, bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng (phường Tân Bình) không khỏi xúc động, ôm chặt bó hoa vào lòng bật khóc.

Video: Phụ huynh bật khóc tại lễ tốt nghiệp đặc biệt của con trai

Tốt nghiệp THCS, L.N.A.K - con trai bà Hồng chọn học hệ 9+ tại Trường CĐ Lý Tự Trọng, sau đó liên thông lên CĐ. Tối 4-5, trong lúc đang làm thêm tại cửa hàng thức ăn nhanh, K. bất ngờ ngất xỉu và co giật. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng em đã không qua khỏi. Hành trình tuổi 19 khép lại với nhiều hoài bão dang dở.

"Nhận tấm bằng tốt nghiệp ngày hôm nay, tôi cảm thấy ấm lòng và rất tự hào về con. Con đã nỗ lực rất nhiều để học tập, được thầy cô, bạn bè yêu mến" - bà Hồng bùi ngùi nói.

Kể về con trai với giọng nói đầy hãnh diện, ông Lê Tấn Bửu (ngụ huyện Củ Chi cũ) cho biết ước mơ lớn nhất của L.T.Đ. là làm ở các hãng ô-tô lớn.

"Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Đ. chọn học nghề từ sớm để phụ giúp gia đình. Tốt nghiệp trung cấp tại Trường Trung cấp nghề Củ Chi, Đ. tiếp tục học nghề công nghệ ô tô tại Trường CĐ Lý Tự Trọng. Sau khi tốt nghiệp CĐ, Đ. dự định sẽ liên thông lên ĐH. Thế nhưng, tai nạn giao thông đã khiến ước mơ của em phải dừng lại ở tuổi 19" - ông Bửu xúc động nói.

Tại buổi lễ, TS Đinh Văn Đệ, quyền Hiệu trưởng nhà trường, đã gửi lời chia sẻ sâu sắc và sự cảm thông chân thành đến gia đình các sinh viên đã khuất. Dù ba em không còn đồng hành cùng nhà trường nhưng hành trình nỗ lực và sự cống hiến của các em sẽ luôn được trân trọng, khắc ghi.

"Tấm bằng tốt nghiệp được trao ngày hôm nay không đơn thuần mang giá trị học thuật mà còn là sự ghi nhận thiêng liêng cho những cố gắng của các em, là niềm tự hào và lời an ủi gửi đến những người ở lại" - TS Đinh Văn Đệ chia sẻ.

Tân cử nhân ngành trí tuệ nhân tạo gây chú ý với điểm tốt nghiệp gần tuyệt đối

Tân cử nhân ngành trí tuệ nhân tạo gây chú ý với điểm tốt nghiệp gần tuyệt đối

(NLĐO) - Tốt nghiệp ngành trí tuệ nhân tạo với GPA 3.93/4.0 và TOEIC 975, một tân cử nhân của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn nhận học bổng thạc sĩ toàn phần năm 2026

