Có nên bỏ hoàn toàn điều kiện kinh doanh ô tô?

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, trong đó đề xuất đưa hoạt động sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đề xuất này ngay lập tức nhận được phản hồi từ nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành, với kiến nghị cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Võ Minh Lực, Giám đốc điều hành BYD Auto Việt Nam, cho rằng ô tô là tài sản có giá trị lớn, liên quan trực tiếp đến an toàn nên cần được quản lý bằng các điều kiện nhất định. Nếu buông lỏng, thị trường có thể xuất hiện tình trạng nhập khẩu, kinh doanh thiếu kiểm soát, xe không chính hãng, không bảo đảm dịch vụ hậu mãi.

Ở góc độ chuyên gia, PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô - Thiết bị động lực TP HCM, nhận định ngành ô tô có vai trò lan tỏa lớn, kéo theo nhiều ngành công nghiệp phụ trợ và tạo việc làm. Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực nâng tỉ lệ nội địa hóa, việc bỏ điều kiện quá nhanh có thể khiến xe nhập khẩu tràn vào, làm suy giảm động lực đầu tư dài hạn của doanh nghiệp trong nước.

Theo ông, thị trường ô tô Việt Nam vẫn nhỏ so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia. Nếu mở cửa hoàn toàn, nguy cơ thị trường chỉ dừng ở nhập khẩu và phân phối, thiếu trách nhiệm sau bán hàng. Do đó, điều kiện kinh doanh đóng vai trò định hướng phát triển, tránh đầu tư manh mún.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng thừa nhận các quy định hiện hành còn gây gánh nặng, khi thủ tục cấp phép chồng chéo, làm tăng chi phí và góp phần khiến giá ô tô tại Việt Nam ở mức cao trong ASEAN.

Trên cơ sở đó, PGS-TS Đỗ Văn Dũng đề xuất không nên bãi bỏ hoàn toàn điều kiện kinh doanh ngay lập tức nhưng cũng không giữ nguyên hiện trạng. Giải pháp phù hợp là đơn giản hóa, tập trung vào các tiêu chí cốt lõi như an toàn, môi trường, mức độ nội địa hóa, đồng thời loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết.



