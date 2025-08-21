HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cổ phiếu ngân hàng tăng giá gấp đôi, con gái phó chủ tịch HĐQT vẫn chi ngàn tỉ mua vào

Thái Phương

(NLĐO) – Cổ phiếu VPBank đã tăng giá gấp đôi trong vòng 3 tháng và đang cao nhất lịch sử

Sáng 21-8, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục lập đỉnh mới khi VN-Index tăng hơn 21 điểm, lên 1.685 điểm, mức cao nhất trong lịch sử. VN30 cũng bứt phá hơn 30 điểm, vượt 1.850 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng thêm 2 điểm, đạt 285,79.

Đà tăng mạnh mẽ của thị trường những tháng gần đây chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Phiên sáng nay, nhiều mã tiếp tục “dậy sóng” khi OCB, VIB, STB, BVB tăng trần; trong khi KLB, NVB, VBB, PGB, LPB cũng leo sát giá trần.

Cổ phiếu ngân hàng tăng gấp đôi , con gái Phó chủ tịch VPBank chi ngàn tỉ mua vào - Ảnh 1.

VN-Index liên tục lập đỉnh thời gian qua, trong đó cổ phiếu dòng ngân hàng liên tục nổi sóng

Cổ phiếu ngân hàng tăng giá gấp đôi

Trong số này, VPB (VPBank) là tâm điểm chú ý. Cổ phiếu của ngân hàng VPBank đã tăng gần 100% chỉ trong chưa đầy hai tháng, từ vùng 19.000 đồng lên hơn 37.500 đồng. Bất chấp đà tăng nóng, người nhà lãnh đạo ngân hàng này vẫn đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu.

Theo công bố từ HoSE, hai con gái ông Bùi Hải Quân, Phó chủ tịch HĐQT VPBank, là bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân đăng ký mua tổng cộng 40 triệu cổ phiếu VPB. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 25-8 đến 23-9 theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận. Nếu thành công, mỗi người sẽ nắm 0,25% vốn VPBank. Với mức giá thị trường hiện tại, bà Thi và Ngân phải bỏ ra 1.500 tỉ đồng để mua hết số cổ phiếu trên. 

Tính đến ngày 21-8, vốn hoá của VPBank đạt hơn 289.000 tỉ đồng, tương đương 10,9 tỉ USD, thuộc nhóm các ngân hàng có vốn hóa cao nhất Việt Nam. Ngân hàng cho biết sự bứt phá của giá cổ phiếu gần đây đến từ kết quả kinh doanh nửa đầu năm tích cực cùng kỳ vọng vào kế hoạch IPO của công ty chứng khoán VPBankS.

Ngoài VPBank, Nam A Bank cũng ghi nhận giao dịch đáng chú ý từ người có liên quan đến lãnh đạo cấp cao. Bà Trần Kiều Thương, em gái ông Trần Ngọc Tâm, Phó chủ tịch thường trực HĐQT, vừa mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu NAB trong giai đoạn 8 đến 14-8, với giá bình quân 15.700 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị khoảng 15,7 tỉ đồng.

Sau giao dịch, bà Thương nâng sở hữu tại Nam A Bank lên hơn 1,046 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,061% vốn điều lệ. Hiện NAB đang giao dịch quanh mức 16.200 đồng, tăng gần 20% trong một tháng qua.

Cổ phiếu ngân hàng tăng gấp đôi , con gái Phó chủ tịch VPBank chi ngàn tỉ mua vào - Ảnh 2.

Cổ phiếu VPB của VPBank tăng gấp đôi chỉ trong thời gian ngắn

Cổ phiếu ngân hàng tăng gấp đôi , con gái Phó chủ tịch VPBank chi ngàn tỉ mua vào - Ảnh 3.

Biến động cổ phiếu NAB của Nam A Bank thời gian qua


Tin liên quan

Chứng khoán ngày mai 21-8: Có thể "canh" giải ngân cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ

Chứng khoán ngày mai 21-8: Có thể "canh" giải ngân cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ

(NLĐO) – Nhà đầu tư có thể chờ những nhịp rung lắc trong phiên 21-8 để cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu thu hút dòng tiền như ngân hàng, bán lẻ, chứng khoán,

Chứng khoán ngày 19-8: Cổ phiếu quy mô vừa và nhỏ sẽ hút dòng tiền

(NLĐO) – Phiên 18-8 khép lại với lực cầu bắt đáy cổ phiếu mạnh mẽ. Dự báo trong phiên 19-8, dòng tiền sẽ tập trung vào cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ

Chứng khoán ngày mai 15-8: Cổ phiếu ngân hàng còn gây “cơn bão” giá?

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 14-8 có sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu ngân hàng, đà tăng này có tiếp tục tạo "cơn bão" giá trong phiên giao dịch ngày 15-8?

sếp ngân hàng cổ phiếu cổ phiếu ngân hàng VN-Index cổ phiếu VPB VPBank Nam A Bank thị trường chứng khoán Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo