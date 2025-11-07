Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM bắt 2 người

Ngày 7-11, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Bùi Phương Ly (SN 1992) và Nguyễn Ngọc Phương Duyên (SN 1998) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại hộ kinh doanh BK Dong Yang, địa chỉ 156 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng, TP HCM.

Ngày 10-9, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP HCM phối hợp Công an phường Tân Hưng và Sở Y tế TP HCM kiểm tra và phát hiện cơ sở BK Dong Yang có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. Trong đó có việc giả danh bác sĩ khám, chữa bệnh để chiếm đoạt tài sản của người bệnh.

Bùi Phương Ly

Nguyễn Ngọc Phương Duyên bị Công an TP HCM bắt do lừa đảo khách hàng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 11-2023, Ly và Duyên cùng góp vốn thành lập cơ sở BK Dong Yang với giấy phép đăng ký hộ kinh doanh chỉ cho phép thực hiện các dịch vụ như cắt tóc, gội đầu, tắm hơi, massage.

Tuy nhiên, sau đó, cơ sở này bị biến tướng, hoạt động vượt phạm vi cho phép, tự ý tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trái phép. Nhân viên mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên ghi “bác sĩ”, tư vấn và “điều trị” cho hàng trăm người dân mỗi ngày, dù không ai trong số họ có chứng chỉ hành nghề y.

Cơ sở Dong Yang

Để thu hút khách hàng, nhóm đối tượng đã thuê ê-kíp quay phim, dựng cảnh, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ và bệnh nhân, sau đó sản xuất nhiều video quảng cáo sai sự thật về khả năng “chữa khỏi 100%” các bệnh như cơ xương khớp, viêm dạ dày, gout, đột quỵ, yếu sinh lý...

Các clip được đăng tải ồ ạt trên mạng xã hội, gắn tên các “chuyên gia nước ngoài”. Đi kèm với đó là đội ngũ tư vấn viên trực tuyến luôn sẵn sàng nhắn tin, gọi điện mời chào, hứa hẹn các “gói điều trị không thuốc, không phẫu thuật, không đau - hoàn tiền nếu không khỏi”.

Nhiều người bệnh, nhất là người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, tin tưởng vào lời quảng cáo “thần kỳ” này nên đã tìm đến “phòng khám” để khám và điều trị.

Chiếm đoạt 18 tỉ đồng

Các đối tượng bố trí không gian sang trọng như phòng khám quốc tế, có “bác sĩ” đón tiếp, “tư vấn” bằng những thuật ngữ y học khó hiểu nhằm tạo niềm tin.

Chỉ trong thời gian ngắn, khách hàng được gợi ý điều trị bằng máy móc, thiết bị công nghệ cao, với gói dịch vụ từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Đăng hình ảnh giả chuyên gia nước ngoài để lừa đảo

Mỗi nhân viên được hưởng phần trăm hoa hồng theo doanh thu nên nhiều người bất chấp thủ đoạn để ép khách chi tiền. Chủ cơ sở thường xuyên giao chỉ tiêu, gây áp lực, buộc nhân viên tăng cường tư vấn sai lệch để đạt doanh số.

Từ khi thành lập đến tháng 9-2025, BK Dong Yang đã lừa đảo hàng trăm người dân, chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng. Hậu quả, nhiều nạn nhân tiền mất, tật mang, bệnh không khỏi, tinh thần suy sụp, trong khi cơ sở này vẫn liên tục chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

Công an TP HCM đề nghị các khách hàng là bị hại của BK Dong Yang liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM, địa chỉ 243 Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa, điện thoại 0693.188.504 để trình báo và phối hợp giải quyết.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cảnh giác trước các quảng cáo “chữa bệnh thần kỳ” trên mạng, tuyệt đối không tin tưởng cơ sở tự xưng “phòng khám quốc tế”, “bác sĩ ngoại quốc” khi không có giấy phép và chứng chỉ hành nghề hợp pháp. Mọi hành vi khám, chữa bệnh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật=