Cơ quan chức năng nói gì về MV gây tranh cãi của Jun Phạm?

Chiều 23-4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao đã cung cấp thông tin liên quan đến MV "Truth or Dare" của Jun Phạm bị phản ánh "nhạy cảm".

Cụ thể, Sở Văn hóa và Thể thao cho biết ngày 20-4 vừa qua, cơ quan này có buổi làm việc với ca sĩ Jun Phạm (tên thật Phạm Duy Thuận) và ê kíp sản xuất MV "Truth or Dare".

Sở Văn hóa và Thể thao nhận định MV "Truth or Dare" của ca sĩ Jun Phạm có một số yếu tố chưa phù hợp với văn hoá Việt Nam, dễ gây liên tưởng đến những nội dung phản cảm.

Sở yêu cầu Jun Phạm, đạo diễn MV cùng ê kíp sáng tạo nội dung cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế của sản phẩm âm nhạc "Truth or Dare", quá trình sáng tạo phải bảo đảm hài hòa các yếu tố thẩm mỹ, chủ đề tư tưởng, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; phải luôn trao dồi năng lực chuyên môn để hướng đến xây dựng những tác phẩm nghệ thuật đúng đắn, có thẩm mỹ cao.

Bên cạnh đó, quá trình truyền đưa trên không gian mạng, tất cả tổ chức, cá nhân, bao gồm bản thân người nghệ sĩ và ê kíp thực hiện MV phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, thực hiện các quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số đã được pháp luật quy định và hướng dẫn của các cơ quan liên quan.

MV "Truth or Dare" của Jun Phạm gây tranh cãi

Sở Văn hoá và Thể thao ghi nhận sự cầu thị và khắc phục kịp thời sau khi có dư luận trái chiều về MV "Truth or Dare" của ca sĩ Jun Phạm và ê kíp, đồng thời đề nghị các bên liên quan cam kết tiếp tục xử lý triệt để và không tái diễn các vấn đề đã được cơ quan nhà nước chỉ rõ.

MV "Truth or Dare" của Jun Phạm gây chú ý khi xuất hiện một số hình ảnh bị cho là nhạy cảm, mang tính "gợi ẩn ý tình dục", đồng thời chưa dán nhãn phân loại độ tuổi. Ca khúc do Jun Phạm đồng sáng tác cùng APJ, sản xuất bởi APJ và MONOTAPE (SpaceSpeakers Label).

Trong MV phát hành tối 28-3, nam ca sĩ có những cảnh thể hiện động tác gợi cảm bên bạn diễn nữ. Một bộ phận khán giả cho rằng các chi tiết này mang hàm ý liên tưởng đến yếu tố tình dục.

Trước những tranh cãi, phía ca sĩ Jun Phạm quyết định gỡ bỏ MV "Truth or Dare" vừa mới phát hành khỏi các nền tảng trực tuyến.

Jun Phạm, tên thật Phạm Duy Thuận, sinh năm 1989 tại TPHCM, được biết đến từ nhóm nhạc 365. Năm 2024, anh gây chú ý khi tham gia chương trình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Ngoài âm nhạc, Jun Phạm còn tham gia diễn xuất trong các phim như "Tấm Cám: Chuyện chưa kể", "Cô gái đến từ hôm qua", "100 ngày bên em", "Về quê ăn Tết", "Nữ chủ". Bên cạnh đó, anh cũng là tác giả sở hữu nhiều đầu sách như "Nếu như không thể nói nếu như", "Có ai giữ giùm những lãng quên"...