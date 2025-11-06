Theo nội dung báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai, khoảng 16 giờ ngày 5-11, sau khi học sinh toàn trường tan học, Trường THCS Quang Trung nhận được thông tin từ Công an phường Yên Bái về việc hai học sinh lớp 8E là V.T.Đ. và N.L.T. xảy ra xô xát tại khu vực hồ Km5, phường Yên Bái.

Sau khi hành hung bạn, nam sinh đã đẩy bạn xuống hồ nước. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau khi nhận được thông tin, cô giáo chủ nhiệm cùng phụ huynh hai em nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa em T. đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai để kiểm tra sức khỏe.

Kết quả ban đầu cho thấy học sinh T. bị thương phần mô mềm, sức khỏe tạm thời ổn định. Gia đình học sinh Đ. đã chủ động đưa con đến Công an phường Yên Bái trình báo để phối hợp làm rõ vụ việc.

Trường THCS Quang Trung sau đó đã lập báo cáo, cung cấp thông tin liên quan cho UBND phường Yên Bái, Phòng An ninh nội bộ (Công an tỉnh Lào Cai) và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đề nghị chính quyền địa phương, nhà trường và cơ quan công an phối hợp chặt chẽ trong việc xác minh nguyên nhân, đồng thời chỉ đạo Trường THCS Quang Trung đồng hành hỗ trợ gia đình học sinh bị thương trong quá trình thăm khám, điều trị.

Sở cũng yêu cầu nhà trường quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể học sinh về hành vi ứng xử văn minh, tôn trọng thầy cô và bạn bè; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục, phòng ngừa các vụ việc tương tự.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5-11, UBND phường Yên Bái nhận được tin báo từ Công an phường về việc hai nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau. Sau đó, một nam sinh đẩy nạn nhân qua lan can rơi xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Hình ảnh nam sinh tấn công bạn học được camera an ninh ghi lại sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội. Sau khi xem clip nhiều người bày tỏ ý kiến bất bình, bức xúc trước hành vi tấn công bạn của nam sinh.

Hiện, nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.