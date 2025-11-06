HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cơ quan chức năng thông tin vụ nam sinh lớp 8 bị bạn hành hung, đẩy xuống hồ nước

Như Quỳnh

(NLĐO) - Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai thông tin về vụ hai học sinh xảy ra xô xát, trong đó một em bị đẩy xuống hồ, phải nhập viện.

Theo nội dung báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai, khoảng 16 giờ ngày 5-11, sau khi học sinh toàn trường tan học, Trường THCS Quang Trung nhận được thông tin từ Công an phường Yên Bái về việc hai học sinh lớp 8E là V.T.Đ. và N.L.T. xảy ra xô xát tại khu vực hồ Km5, phường Yên Bái.

Cơ quan chức năng thông tin vụ nam sinh lớp 8 bị hành hung tại hồ nước - Ảnh 1.

Sau khi hành hung bạn, nam sinh đã đẩy bạn xuống hồ nước. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau khi nhận được thông tin, cô giáo chủ nhiệm cùng phụ huynh hai em nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa em T. đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai để kiểm tra sức khỏe.

Kết quả ban đầu cho thấy học sinh T. bị thương phần mô mềm, sức khỏe tạm thời ổn định. Gia đình học sinh Đ. đã chủ động đưa con đến Công an phường Yên Bái trình báo để phối hợp làm rõ vụ việc.

Trường THCS Quang Trung sau đó đã lập báo cáo, cung cấp thông tin liên quan cho UBND phường Yên Bái, Phòng An ninh nội bộ (Công an tỉnh Lào Cai) và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đề nghị chính quyền địa phương, nhà trường và cơ quan công an phối hợp chặt chẽ trong việc xác minh nguyên nhân, đồng thời chỉ đạo Trường THCS Quang Trung đồng hành hỗ trợ gia đình học sinh bị thương trong quá trình thăm khám, điều trị.

Sở cũng yêu cầu nhà trường quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể học sinh về hành vi ứng xử văn minh, tôn trọng thầy cô và bạn bè; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục, phòng ngừa các vụ việc tương tự.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5-11, UBND phường Yên Bái nhận được tin báo từ Công an phường về việc hai nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau. Sau đó, một nam sinh đẩy nạn nhân qua lan can rơi xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Hình ảnh nam sinh tấn công bạn học được camera an ninh ghi lại sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội. Sau khi xem clip nhiều người bày tỏ ý kiến bất bình, bức xúc trước hành vi tấn công bạn của nam sinh.

Hiện, nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Tin liên quan

"Dậy sóng" clip nam sinh bị hành hung, có bạn cổ vũ “cố lên”

"Dậy sóng" clip nam sinh bị hành hung, có bạn cổ vũ “cố lên”

(NLĐO) - Đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh 1 nam sinh bị hành hung, có bạn đứng xung quanh cổ vũ kèm những lời tục tĩu làm "dậy sóng" trên mạng xã hội.

Nam sinh lớp 10 tử vong sau 5 ngày bị nhóm bạn cùng trường đánh bất tỉnh

(NLĐO)- 5 ngày sau khi bị nhóm bạn cùng Trường Cao đẳng Nông nghiệp ở Thanh Hóa đánh bất tỉnh, chảy máu não, nam sinh lớp 10 đã tử vong

Nam sinh lớp 8 hành hung bạn rồi hất xuống hồ nước

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc một nam sinh lớp 8 có hành vi đánh, hất bạn xuống hồ nước.

ban Tuyên giáo chính quyền địa phương cơ quan chức năng Công an tỉnh Lào Cai Cô giáo chủ nhiệm công an phường hành hung bạn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo