Nam sinh lớp 10 tử vong sau 5 ngày bị nhóm bạn cùng trường đánh bất tỉnh

Ngày 5-11, thông tin từ gia đình em N.T.A.T., nam sinh đang học lớp 10 Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa (đóng tại xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng bất tỉnh, chảy máu não đã tử vong.

Nam sinh lớp 10, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa bị bạn đánh bất tỉnh, chảy máu não đã tử vong sau nhiều ngày. Ảnh: Tuấn Minh

Theo người nhà nạn nhân, dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, tuy nhiên do bị thương quá nặng, gia đình đã đưa T. về nhà chăm sóc. Tuy nhiên, đến chiều ngày 5-11, nam sinh T. đã tử vong.

Đến thời điểm này, nguyên nhân dẫn tới vụ việc đau lòng trên đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 8 giờ 55 phút (vào giờ ra chơi tiết 2 buổi sáng Thứ 6) ngày 31-10, tại phòng học E302 (tầng 3), học sinh N.T.A.T. (SN 2010, ngụ phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), là nam sinh học lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp (Lớp 10-GDTX), bị một nhóm học sinh lớp 11 học ở tầng 2 cùng tòa nhà lên đánh khi đang ngồi chơi trong lớp học.

Báo cáo cũng nêu nam sinh N.T.A.T. bị đánh khi đang ngồi xem điện thoại tại bàn học. Sau khi nam sinh này bất tỉnh, nhóm học sinh trên mới bỏ đi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, giáo viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đã gọi xe cấp cứu tới Bệnh viện An Việt (xã Triệu Sơn), sau đó chuyển tuyến xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, xuất huyết não.

Tuy nhiên, sau khi nhập viện cấp cứu được hơn 1 ngày, đến 13 giờ 45 phút ngày 1-11, nam sinh đã được gia đình đưa về nhà sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa giải thích tình trạng sức khỏe, tiên lượng xấu.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa cho biết, hiện xác định có 4 học sinh tham gia đánh em T.. Công an xã Triệu Sơn cũng đã vào cuộc cùng với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ vụ việc.