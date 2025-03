Cơ quan điều tra sự cố, tai nạn máy bay sẽ không thuộc Cục Hàng không

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, được nêu trong Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2025 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia. Ảnh: VGP

Theo đó, Phó Thủ tướng kết luận hiện nay, chúng ta mới kiểm tra, kiểm soát an ninh, an toàn trong phạm vi máy bay và sân bay, chưa có dữ liệu về các đối tượng tham gia vận tải hàng không khi ở bên ngoài sân bay để có biện pháp thích hợp bảo đảm an ninh hàng không. Chúng ta cần phát huy các thành tựu đã đạt được, khắc phục triệt để các tồn tại trước tháng 5-2025 đối với các việc chưa làm được như: Kiểm tra công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn hệ thống thông tin, dữ liệu, điều hành tại các đơn vị hàng không; đánh giá nhu cầu về trang thiết bị an ninh hàng không trong hệ thống cảng hàng không; đề xuất về hạ tầng, kỹ thuật, nhân lực; xây dựng phương án diễn tập tình huống thiết bị bay không người lái xâm nhập trái phép, bị tấn công mạng chiếm quyền điều hành bay; khắc phục theo khuyến cáo của ICAO về việc thành lập Cơ quan điều tra sự cố, tai nạn máy bay.

Về Cơ quan điều tra sự cố, tai nạn máy bay, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam chủ trì nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, đề xuất trên quan điểm Cơ quan này không nằm trong Cục Hàng không Việt Nam, là đơn vị mới hoặc tổ chức phối hợp liên ngành (trong đó có bộ phận điều tra, bộ phận kỹ thuật), giai đoạn đầu trực thuộc Bộ Xây dựng hoặc trực thuộc Chính phủ. Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3-2025.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an trong việc chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam rà soát, cập nhật các quy định về an ninh hàng không; kiến nghị bổ sung đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban An ninh hàng không, Nhà chức trách hàng không vào các Luật, Nghị định liên quan để xác định trách nhiệm, phù hợp với nhiệm vụ và vị trí cũng như các quy định quốc tế mà Việt Nam tham gia; chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Hàng không Việt Nam trình Chính phủ trong tháng 5-2025.

Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các cơ quan có liên quan phối hợp, thống nhất phương thức, đồng thời tiến hành các công việc với mục tiêu chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, trang thiết bị… về an ninh hàng không, hoàn thành trước ngày 1-3-2025, với mục tiêu bảo đảm an ninh hàng không là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không được ngắt quãng, đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để lực lượng an ninh hàng không khi chuyển giao có thu nhập ổn định, bằng hoặc cao hơn so với trước.

Bộ Công an sau khi tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và lực lượng an ninh hàng không, đề xuất phương án kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; rà soát, nghiên cứu bổ sung chức năng phòng chống khủng bố, chống tội phạm cho Ủy ban An ninh hàng không.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam rà soát, đánh giá thực trạng trang thiết bị an ninh hàng không tại các cảng hàng không. Bộ Công an phối hợp với Cảng hàng không Việt Nam rà soát, kiểm tra quá trình đầu tư trang thiết bị an ninh hàng không tại các cảng hàng không.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chịu trách nhiệm phân công, phân cấp quản lý nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tại địa phương.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam, Quản lý bay Việt Nam, Cảng hàng không Việt Nam nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trong quá trình sửa đổi Luật Hàng không Việt Nam để giải quyết các vấn đề về mất an ninh, an toàn bay đã được nhận diện như: Vật thể bay không người lái, việc bắn pháo hoa, việc kiểm soát chim và động vật hoang dã…

Bộ Công an nghiên cứu kinh nghiệm của thế giới, đề xuất việc thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin an ninh hàng không an toàn, có thể chia sẻ, có tính kết nối vùng và các địa phương; chịu trách nhiệm về công tác phòng chống khủng bố. Giao Thứ trưởng Bộ Công an là Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không chỉ đạo xây dựng phương án diễn tập phòng chống khủng bố do thiết bị bay không người lái xâm nhập trái phép, bị tấn công mạng chiếm quyền điều hành bay; Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp trong quá trình xây dựng và triển khai phương án diễn tập.

Bộ Quốc phòng phối hợp với UBND TPHCM, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam bảo đảm an toàn, an ninh hàng không trong quá tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá về an ninh, an toàn thông tin mạng tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-3-2025. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong quá trình kiểm tra và khắc phục (nếu có) nhằm tăng cường an ninh, an toàn.