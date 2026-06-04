Cơ quan giải thể trước tuổi hưu, được hưởng chế độ gì?

Một nam lao động gửi câu hỏi tới BHXH TP Hà Nội cho biết đã 61 tuổi, có hơn 40 năm đóng BHXH bắt buộc, nhưng cơ quan sẽ giải thể vào tháng 7-2026 trong khi đến tháng 2-2027 mới đủ tuổi nghỉ hưu. Người này băn khoăn sẽ được hưởng những chế độ gì trong thời gian chờ nghỉ hưu.

Cán bộ BHXH tư vấn người lao động mức đóng BHXH để được hưởng lương hưu. Ảnh minh hoạ

Đại diện BHXH TP Hà Nội cho biết theo quy định hiện hành, người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ thời gian đóng BHXH và đạt tuổi nghỉ hưu theo lộ trình.

Năm 2026, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện lao động bình thường là 61 tuổi 6 tháng. Vì vậy, dù đã có hơn 40 năm đóng BHXH, người lao động có cơ quan giải thể vào tháng 7-2026 nhưng đến tháng 2-2027 mới đủ tuổi nghỉ hưu sẽ chưa được giải quyết hưởng lương hưu ngay tại thời điểm nghỉ việc.

Trong trường hợp này, người lao động có thể bảo lưu toàn bộ thời gian đã đóng BHXH để chờ đủ tuổi và làm thủ tục hưởng lương hưu theo quy định. Đồng thời, tùy điều kiện thực tế, người lao động vẫn có thể được xem xét hưởng các chế độ phát sinh khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngoài chế độ hưu trí, người lao động nghỉ việc trước thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể được hưởng trợ cấp thôi việc nếu đáp ứng các điều kiện theo Bộ luật Lao động.

Mức trợ cấp được tính bằng 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm làm việc được tính hưởng trợ cấp thôi việc, sau khi trừ thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian đã được chi trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm trước đó.

Người lao động cũng có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ điều kiện theo Luật Việc làm, gồm đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi nghỉ việc, nộp hồ sơ trong thời hạn quy định và chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Thời gian hưởng tối đa 12 tháng, tùy theo số năm đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Theo BHXH Hà Nội, người lao động cần cân nhắc thời điểm làm thủ tục hưởng lương hưu để bảo đảm quyền lợi về trợ cấp thất nghiệp, bởi khi bắt đầu hưởng lương hưu hằng tháng thì chế độ trợ cấp thất nghiệp sẽ chấm dứt.