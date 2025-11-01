HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cơ quan hành chính ở Lâm Đồng sẽ bắt đầu làm việc từ 7 giờ 30 phút

Trường Nguyên

(NLĐO) - Thời gian làm việc buổi sáng của cơ quan, đơn vị ở Lâm Đồng sẽ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút

Ngày 1-11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thông báo đến các cơ quan, đơn vị về giờ làm việc, áp dụng từ ngày 1-11-2025.

Cơ quan hành chính ở Lâm Đồng sẽ bắt đầu làm việc từ 7 giờ 30 - Ảnh 1.

Từ ngày 1-11, thời gian làm việc của nhiều cơ quan, đơn vị ở tỉnh Lâm Đồng sẽ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút.

Theo đó, các cơ quan Đảng, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp xã sẽ làm việc buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.

Đối với các cơ sở giáo dục – đào tạo, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh thì Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Y tế và cơ quan thẩm quyền căn cứ quy định về thời gian làm việc nêu trên và các quy định của cơ quan trung ương hướng dẫn. 

Riêng các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thì chủ động quyết định thời gian làm việc, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và đúng quy định pháp luật.

Trước thời điểm sáp nhập, các tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông có thời gian làm việc hành chính buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Việc thay đổi khung giờ làm việc giúp cán bộ, nhân viên, người lao động chủ động thực hiện nhiệm vụ nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Lâm Đồng giờ làm việc cơ quan hành chính
