Thể thao

Cờ tướng Việt "nóng" với giải quốc tế tiền tỉ

Đào Tùng

Sau chiến tích vô địch thế giới của kỳ thủ Lại Lý Huynh, cờ tướng Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ với Giải Các danh thủ quốc tế 2025.

Giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế - Cúp Phương Trang, sau một năm vắng bóng vì nhiều lý do khách quan, sẽ tái xuất vào tháng 12 (từ ngày 21 đến 29) tại TP Đà Nẵng. Giải lần thứ 7 năm nay quy tụ 19 kỳ thủ hàng đầu của Việt Nam và 11 kỳ thủ khách mời, đại diện cho các làng cờ mạnh trong khu vực và châu lục.

Cờ tướng Việt "nóng" với giải quốc tế tiền tỉ - Ảnh 1.

Danh kỳ Tưởng Xuyên (phải) tranh chung kết Cúp Phương Trang 2023 với Nguyễn Minh Nhật Quang .Ảnh: ĐÔNG LINH

Được chú ý nhiều nhất trong đội hình các ngôi sao chủ nhà không ai khác ngoài Lại Lý Huynh. Chỉ riêng sự xuất hiện của nhà vô địch thế giới 2025 đã là yếu tố bảo đảm thành công của giải. Bên cạnh Lại Lý Huynh còn có sự góp mặt của dàn hảo thủ: Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang, Tôn Thất Nhật Tân, Hà Văn Tiến, Nguyễn Anh Quân, Vũ Quốc Đạt, Nguyễn Hoàng Lâm, Uông Dương Bắc, Đào Quốc Hưng, Đặng Hữu Trang…

Về phía các kỳ thủ khách mời, Ban Tổ chức hiện vẫn chưa xác định được danh sách cụ thể do cần có sự giới thiệu của Liên đoàn Cờ các quốc gia, vùng lãnh thổ chủ quản. Giới hâm mộ dự đoán có sự trở lại của những gương mặt quen thuộc, từng tham dự giải đấu năm 2023 cũng tại Đà Nẵng như quốc tế đại sư Triệu Dịch Phàm (Đài Loan - Trung Quốc), quốc tế đại sư Thẩm Nghị Hào (Malaysia) hay đặc cấp quốc tế đại sư Ngô Tông Hàn (Singapore)…

Được quan tâm nhiều nhất chính là trường hợp của đặc cấp quốc tế đại sư Tưởng Xuyên - nhà vô địch thế giới năm 2011, vô địch Trung Quốc 2023 và 2 lần vô địch Cúp Phương Trang các năm 2009 và 2023. Việc nhà đương kim vô địch giải có thể trở lại để bảo vệ ngôi vương hay không còn phụ thuộc vào tiến trình xử án các vụ mua bán độ của các kỳ thủ Trung Quốc thời gian qua, có liên quan đến Tưởng Xuyên.

Giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế - Cúp Phương Trang ở lần tổ chức thứ 7 năm nay còn được chú ý khi tổng giá trị giải thưởng lên đến trên 30.000 USD (xấp xỉ 1 tỉ đồng). Theo đó, nhà vô địch sẽ được nhận 15.000 USD - mức thưởng cao nhất từ trước tới nay của làng cờ tướng Việt Nam. Tiền thưởng hấp dẫn hứa hẹn tạo nên những cuộc thư hùng gay cấn, nhiều cuộc đấu trí đáng xem ở giải đấu năm nay.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, ngoài "ẩn số" đến từ 3 kỳ thủ chưa xác định danh tính phía Trung Quốc, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giải chắc chắn phải là đặc cấp quốc tế đại sư Lại Lý Huynh - người vừa giành HCV cá nhân Giải Vô địch thế giới 2025 tổ chức ngay tại "đất cờ" Trung Quốc.

Ngoài ra, nếu đạt phong độ tốt nhất, Nguyễn Thành Bảo cùng dàn cựu vô địch Việt Nam như Vũ Quốc Đạt, Nguyễn Minh Nhật Quang, Đặng Hữu Trang, Uông Dương Bắc… cũng có cơ hội làm nên chuyện trên sân nhà.

