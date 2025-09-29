Chiều 29-9, ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thế thao TP HCM cùng đoàn công tác đã đến nhà riêng của nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh (phường Phú Lợi, TP HCM) để chúc mừng và thưởng nóng.

Buổi chúc mừng diễn ra trong không khí đầm ấm tại căn hộ của vận động viên Lại Lý Huynh, với sự chứng kiến của vợ con anh.

Để động viên thành tích ấn tượng của vận động viên Lại Lý Huynh, UBND TP HCM đã trao số tiền thưởng 200 triệu đồng; Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM cũng trao tặng 100 triệu đồng đến vận động viên Lại Lý Huynh.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo TP HCM, ông Cao Văn Chóng đã trao số tiền 200 triệu đồng của UBND TP HCM cho vận động viên Lại Lý Huynh

Tại đậy, ông Cao Văn Chóng đã chúc mừng vận động viên Lại Lý Huynh là người đầu tiên của Việt Nam giành ngôi vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam toàn thế giới.

Theo ông Chóng, thành tích này không chỉ là niềm tự hào của thể thao TP.HCM mà còn là vinh dự cho thể thao của cả nước.

"Vận động viên Lại Lý Huynh phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục trau dồi hơn nữa để đạt được các giải cao trong các giải thi đấu lớn sắp tới"- ông Chóng gửi gắm

Ông Chóng cho biết, lãnh đạo TP HCM luôn quan tâm đến thể thao và luôn theo dõi sát cánh cùng các vận động viên của thành phố.

Vận động viên Lại Lý Huynh hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo TP HCM

Đáp lời, vận động viên Lại Lý Huynh bày tỏ sự xúc động và vinh dự trước tình cảm của lãnh đạo TP HCM và Sở Văn hóa - Thể thao đã dành cho các vận động viên nói chung và cá nhân mình nói riêng.

"Tôi rất trân quý, cảm kích trước sự quan tâm của các cấp lãnh đạo" - Lại Lý Huỳnh bày tỏ.

Anh cũng hứa sẽ tiếp tục nỗ lực trau dồi để giành các giải cao về cho thể thao TP HCM và nước nhà, đồng thời tiếp tục nỗ lực để giữ được ngôi vô địch thế giới.

Trước đó, trong trận chung kết cờ tướng thế giới diễn ra vào ngày 27-9, Lại Lý Huynh đã xuất sắc vượt qua vận động viên người Trung Quốc để giành được chức vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam.

Đây là lần đầu tiên một kỳ thủ Việt Nam giành ngôi vô địch sau 18 lần liên tục, các vận động viên của Trung Quốc đăng quang.