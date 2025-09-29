LẠI LÝ HUYNH: Rạng danh cờ tướng Việt

Chiến thắng của Lại Lý Huynh trong trận chung kết với "thần đồng" Yin Sheng (Doãn Thăng) hôm 27-9 tại Thượng Hải - Trung Quốc mở ra một chương mới trong lịch sử cờ tướng Việt Nam cũng như thế giới.

Một chặng đường dài

Trở thành nhà vô địch cờ tướng tiêu chuẩn thế giới luôn là mơ ước của mọi kỳ thủ, dù tất cả đều biết các hảo thủ làng cờ Trung Quốc luôn tồn tại như những tượng đài gần như không thể xô đổ hàng thập kỷ qua.

Lần đầu tiên, ngôi vô địch thế giới nội dung cờ tướng tiêu chuẩn cá nhân nam không thuộc về một kỳ thủ Trung Quốc như suốt 18 năm trước. Từng lo lắng khi chứng kiến Nguyễn Vũ Quân giành tấm HCĐ năm 2005, hay thót tim khi theo dõi Lại Lý Huynh suýt lật đổ ngôi vô địch năm 2023 của Meng Chen (Mạnh Thần), giờ đây, làng cờ Trung Quốc thật sự thất vọng khi chứng kiến kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh bước lên bục chiến thắng cao nhất ở đấu trường thế giới.

Trận chung kết cá nhân nam cờ tướng tiêu chuẩn và toàn bộ các trận đấu vòng 9 Giải Vô địch thế giới 2025 được cấp tốc di dời từ khách sạn Hyatt đến Trung tâm Hội nghị Quốc tế Thượng Hải cách đó 35 km. Những nhà tổ chức đinh ninh Yin Sheng sẽ hoàn tất cú đúp danh hiệu vô địch sau khi đã giành HCV cờ nhanh, thế nên vội vã quyết định chọn Trung tâm Hội nghị Quốc tế Thượng Hải để làm nơi đăng quang cho "thần đồng" tuổi 20 này.

Chẳng ai ngờ Lại Lý Huynh giành chiến thắng để trở thành tân vô địch của giải, anh cũng là kỳ thủ không phải người Trung Quốc đầu tiên đăng quang đấu trường danh giá này. Yin Sheng thi đấu cực hay nhưng Lý Huynh còn bản lĩnh hơn, dồn ép thế trận và buộc niềm hy vọng của làng cờ Trung Quốc phải xin đầu hàng.

Để đi đến ngày vinh quang này, làng cờ Việt Nam đã trải qua một chặng đường dài, bắt đầu từ những năm 1980-1990, khi các bậc đàn anh như Mai Thanh Minh, Trềnh A Sáng hay Trương Á Minh bước ra kỳ đài quốc tế. Chưa thể chạm tới đỉnh cao nhưng những ván thắng gây chấn động trước dàn cao thủ Trung Quốc đã gieo niềm tin, rằng cờ tướng Việt Nam hoàn toàn có thể chen chân vào tốp đầu thế giới.

Năm 2005, tại Paris - Pháp, Nguyễn Vũ Quân đã làm nên kỳ tích khi đoạt HCĐ thế giới ở nội dung cá nhân. Lần đầu tiên, Quốc kỳ Việt Nam hiện diện trên bục vinh danh của một giải đấu vốn được xem như sân chơi riêng của Trung Quốc. Tấm huy chương ấy dù chưa phải là vàng nhưng lại mang ý nghĩa khai phá to lớn.

Lại Lý Huynh đã viết nên trang sử đẹp cho cờ tướng Việt Nam. Ảnh: ĐÔNG LINH

Tận dụng thời cơ

Nếu Nguyễn Vũ Quân mở cánh cửa thế giới thì Nguyễn Thành Bảo chính là người đưa cờ tướng Việt Nam trở thành đối trọng thật sự ở châu Á.

Năm 1998, ở tuổi 20, Thành Bảo gây chấn động khi vô địch giải cờ tướng trẻ châu Á tại Giang Tô - Trung Quốc. Ở trận chung kết, anh đánh bại "Loạn chiến vương" Hồng Trí - tài năng nức tiếng Trung Quốc. Chiến thắng ấy không chỉ đưa một kỳ thủ Việt Nam lần đầu bước lên bục cao nhất của giải trẻ châu Á, mà còn mở ra chặng đường huy hoàng trong sự nghiệp của Thành Bảo.

"Tây độc" Nguyễn Thành Bảo đã nhiều lần hạ gục những tên tuổi lớn của Hoa lục như "Ngọc diện Thần quân" Tưởng Xuyên, hay "Tân Đông Bắc hổ" Triệu Quốc Vinh... Báo chí Trung Quốc từng thừa nhận Thành Bảo là "kỳ thủ mạnh nhất Việt Nam", đặc biệt sau khi anh giành HCB cá nhân ở ASIAD 2010 Quảng Châu - kỳ đại hội đầu tiên đưa cờ tướng vào chương trình thi đấu.

Mai Thanh Minh, Trềnh A Sáng, Trương Á Minh, Nguyễn Vũ Quân, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Hoàng Lâm... đã góp phần củng cố vị thế cho cờ tướng Việt Nam. Chính sự thăng tiến mạnh mẽ này đã khiến nhiều giải đấu quốc tế phải đặt ra quy định "phi Hoa Việt duệ" (người không thuộc quốc tịch Trung Quốc và Việt Nam) nhằm hạn chế số lượng kỳ thủ Trung - Việt, tạo sự cân bằng cho kỳ thủ các quốc gia khác.

Tất cả những bước tiến ấy chính là nền móng để "Nam Phương công tử" Lại Lý Huynh làm nên kỳ tích. Kỳ thủ quê Vĩnh Long này sớm khẳng định tài năng với 6 lần vô địch quốc gia, nhiều lần giành chiến thắng ở đấu trường Đông Nam Á và châu Á.

Hai lần giành chức vô địch thế giới cờ nhanh vào các năm 2022 và 2023, song chính thất bại ở vài khoảnh khắc quan trọng ở trận chung kết giải thế giới 2023 nội dung cờ tiêu chuẩn với Mạnh Thần mới hun đúc thêm quyết tâm của Lại Lý Huynh. Anh chuẩn bị cho ngày đăng quang bằng việc khoác áo các CLB Trung Quốc ở giải đấu lừng danh Giáp cấp liên tái, cọ xát thường xuyên với các cao thủ Hoa lục rồi tận dụng thời cơ hàng loạt kỳ vương Trung Quốc sa vòng lao lý để bùng nổ ở đấu trường thế giới 2025.

Bất bại tại vòng bảng, đến trận chung kết, đối mặt Doãn Thăng trong thế phải cầm quân đen đi sau, Lại Lý Huynh nhập cuộc bằng tất cả bản lĩnh. Anh kiên nhẫn phòng thủ, dồn ép đối phương rồi tung ra đòn quyết định để giành thắng lợi. Khoảnh khắc ấy, cờ tướng Việt Nam chính thức phá vỡ thế độc tôn của Trung Quốc để lần đầu tiên có nhà vô địch thế giới ở nội dung cờ tướng tiêu chuẩn.



